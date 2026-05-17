여객기 이륙 직전 비상탈출 슬라이드 펼쳐져…승무원 실수 오작동

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 승무원의 실수로 비상탈출 슬라이드가 전개돼 여객기가 이륙 직전 운항이 중단되는 사고가 발생했다.

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뉴욕포스트 등 외신들에 따르면 16일(현지시각) 영국 런던 히스로공항에서 미국 워싱턴 DC로 향할 예정이던 영국항공(BA) 여객기에서 갑자기 비상탈출 슬라이드가 전개되는 일이 벌어졌다.

사고는 한 승무원이 실수로 항공기 문을 작동시키면서 발생된 것으로 알려졌다.

이로 인해 비행기는 곧바로 이륙 절차를 중단했다. 또한 승객 330여 명이 기내에 갇힌 채 장시간 대기해야 했고, 항공편은 약 3시간 지연됐다.

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한 관계자는 "이륙 직전 승무원이 실수로 문을 열어 비상 슬라이드가 작동했다"며 "매우 어처구니없는 실수였고, 항공편은 지연됐다"고 말했다.

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이어 "승객들은 모두 항공기에서 내려야 했다"며 "슬라이드 교체와 안전 점검 비용 등을 포함하면 손실 규모가 약 10만 파운드(약 2억원)에 달할 것으로 보인다"고 전했다.

항공업계에서는 비상탈출 슬라이드가 한 번 전개될 경우 재포장과 장비 점검, 운항 재승인 절차 등에 상당한 비용과 시간이 소요되는 것으로 알려져 있다.

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영국항공 측은 정확한 사고 경위를 조사 중이며, 승객 안전에는 문제가 없었다고 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com