투유드림, AI 활용 웹툰 IP 숏폼 영상 사업 본격화…소다라이브와 MOU

투유드림 유택근 대표(왼쪽)와 소다라이브 이재형 대표가 업무협약을 체결하고 있다. 사진제공=투유드림

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웹툰 IP 스튜디오 투유드림이 AI 콘텐츠 전문 기업 소다라이브와 업무협약(MOU)을 체결하고 웹툰 IP 기반 AI 숏폼 영상 사업에 본격 나선다.

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양사는 지난 20일 업무협약 체결식을 통해 투유드림이 보유한 웹툰 IP를 기반으로 AI 기술을 활용한 숏폼 드라마 및 숏폼 애니메이션을 공동 기획·제작하고, 북미·일본·중국·동남아 등 글로벌 시장을 겨냥한 사업화를 추진하기로 합의했다. 향후 국내외 숏폼 플랫폼 및 OTT를 중심으로 콘텐츠 유통 및 확장도 함께 추진할 계획이다.

최근 글로벌 숏폼 플랫폼을 중심으로 AI 기반 콘텐츠 제작 수요가 빠르게 확대되는 가운데, 양사는 웹툰 IP와 AI 기술의 결합을 통해 글로벌 경쟁력을 갖춘 새로운 형태의 숏폼 콘텐츠 모델을 구축한다는 방침이다.

이번 협약을 통해 양사가 우선 추진하는 프로젝트는 무협 액션 웹툰 <무사만리행>과 회귀·아카데미 판타지 장르의 <전설급 영웅은 아카데미 우등생>이다. 두 작품은 강한 액션성과 영상화에 적합한 세계관이 강점인 작품으로 AI 기반 숏폼 드라마 및 숏폼 애니메이션 형태로 개발될 예정이다.

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양사는 보유·발굴한 다양한 IP를 활용해 장르 제한 없는 AI 숏폼 영상 제작에 속도를 내는 한편, 오리지널 숏폼 영상 IP 공동 기획·개발, 글로벌 사업 확대를 위한 투자 유치 등에서도 협력을 이어갈 계획이다.

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이번 협약은 투유드림이 추진해 온 '원작 IP → 출판·오디오 → 영화·드라마·애니메이션 → 굿즈'로 이어지는 기존 IP 가치사슬의 세분화 전략으로서 '숏폼 드라마·애니메이션' 사업을 레거시 영상 사업 전 단계에 배치하여 IP를 밸류업 하는 핵심 단계라는 점에서도 의미가 크다.

투유드림 유택근 대표는 "이번 협약은 웹툰 IP의 영상 확장 가능성을 AI 기술과 결합해 글로벌 시장으로 확대하는 중요한 출발점"이라며 "AI 기반 숏폼 콘텐츠 분야에서 새로운 성공 사례를 만들어 가겠다"고 밝혔다.

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소다라이브 이재형 대표는 "AI 기술을 활용해 웹툰 IP의 매력을 숏폼 영상 콘텐츠로 빠르게 구현하고, 글로벌 시장에서도 경쟁력 있는 콘텐츠 제작 체계를 구축해 나가겠다"고 말했다.

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투유드림은 '글로벌 TOP 웹툰 IP 스튜디오'를 목표로 누적 웹툰 IP 550 타이틀 이상을 보유하고 있으며, 창작자 300여 명과 파트너십을 맺고 웹툰을 제작 중이다. <독고>, <샤크>, <무사만리행>, <갓 오브 블랙필드> 등 오리지널 및 노블코믹스 웹툰으로 일본, 중국, 북미, 유럽, 동남아 등 전 세계 시장에 진출해 사랑받고 있을 뿐 아니라 웹툰 IP 기반으로 영상 사업을 활발하게 확장 중이다.

소다라이브는 웹툰·웹소설 IP를 오디오 드라마, AI 기반 숏폼 드라마 및 숏폼 애니메이션 등 다양한 형태의 콘텐츠로 전환하는 AI 콘텐츠·테크 기업이다. 한국어 감정 TTS 및 AI 오디오 드라마 제작 자동화 솔루션을 기반으로 2025년 중소벤처기업부 TIPS R&D 지원사업과 2026년 초기창업패키지 창업기업에 선정되었으며, 오디오 드라마 플랫폼 '보이스온(VoiceOn)'을 운영하고 있다.