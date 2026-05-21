생방송 중 권총 강도 당한 기자…실탄 장전 소리 생생히 들려

페르난도 바르가스 기자(왼쪽)가 권총강도로부터 위협을 받는 모습. 사진출처=X

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[스포츠조선 장종호 기자] 멕시코에서 한 스포츠 기자가 생방송 인터뷰를 진행하던 도중 무장 강도에게 차량을 빼앗기는 모습이 공개돼 충격을 주고 있다.

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미국 스포츠 전문 매체 아펄 어나운싱에 따르면 멕시코 스포츠 방송 '블라 블라 블라 데포르티보(Bla, bla, bla deportivo)'에 출연 중이던 스포츠 기자 페르난도 바르가스는 지난 19일(현지시각) 멕시코 모렐로스주 한 주유소에 차량을 세운 채 생방송 인터뷰를 진행하고 있었다.

당시 방송은 멕시코 스포츠 채널을 통해 송출되고 있었는데, 갑자기 권총을 든 남성이 운전석 문을 열었다.

생방송 영상에는 강도가 총기에 실탄을 장전하는 소리와 함께 "차 키 빨리 내놔. 휴대전화와 지갑도 모두 꺼내"라고 위협하는 음성이 그대로 담겼다.

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갑작스러운 상황에도 바르가스는 비교적 침착하게 휴대전화 등 소지품을 챙겨 차량 밖으로 나왔다.

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화면에는 그가 차에서 내리는 모습이 비친 뒤 영상 송출이 중단됐지만, 이후 현장 음성이 이어졌고 바르가스가 강도에게 "진정하라"고 말하는 목소리가 들렸다.

스튜디오에서 방송을 진행하던 진행자 역시 숨을 죽이고 상황을 주시했다.

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사건 이후 진행자는 자신의 SNS를 통해 "다행히 바르가스는 무사하다. 다만 매우 놀란 상태"라며 "영상 속 남성을 알아보는 사람이 있다면 당국에 신고해 달라"고 밝혔다.

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현지 보도에 따르면 강도는 차량과 함께 바르가스의 지갑, 휴대전화 및 개인 소지품 등을 훔쳐 달아났다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com