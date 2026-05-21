英 찰스 국왕 갈매기 배설물 '봉변'…"머리엔 안 떨어졌네요" 농담

사진출처=데일리메일 , 로이터연합뉴스

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[스포츠조선 장종호 기자] 찰스 3세 영국 국왕(77)이 양복 재킷에 갈매기 배설물이 떨어지는 뜻밖의 봉변을 당했지만 유쾌하게 넘기는 모습을 보여 화제가 됐다.

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데일리메일 등 영국 매체들에 따르면 찰스 3세는 20일(현지시각) 북아일랜드 다운주 뉴캐슬을 찾아 지역 사회 프로젝트와 자선 활동 현장을 둘러봤다.

한 푸드뱅크 지원 시설 방문을 마치고 이동하던 찰스 3세는 '봉변'을 당했다.

갈매기 배설물이 찰스 3세의 재킷 뒷부분에 떨어지며 흰 자국이 선명하게 남은 것이다.

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주변 시민들이 이를 알려주자 찰스 3세는 웃으며 "적어도 머리에 떨어진 건 아니네요"라고 농담해 현장을 웃음바다로 만들었다.

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왕실 보좌진은 외투를 건네며 재킷을 가리려 했지만, 찰스 3세는 이를 손사래 치며 거절한 뒤 기다리고 있던 시민들과 즉석 거리 인사를 이어갔다.

이날 다른 행사장에서도 찰스 3세의 인간적인 유머가 빛났다.

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지역 주민들이 운영하는 영화관을 찾은 찰스 3세는 매표소 직원이 건넨 VIP 티켓을 들고 "이게 저를 위한 건가요? 정말 친절하시네요"라며 환하게 웃었다.

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이후 한 교회를 방문한 찰스 3세는 푸드뱅크 자원봉사자들과 함께 식료품 상자를 포장했다.

특히 그는 화장지를 들어 올리며 "아주 중요한 물건"이라며 농담을 건넸다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com