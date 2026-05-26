정용진 신세계그룹 회장, 스타벅스 이벤트 논란 거듭 사과…"내부 시스템 재점검하고 사회적 책임 기준 높일 것"

◇정용진 신세계그룹 회장이 26일 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 스타벅스 이벤트 논란에 대해 사과하고 있다. 연합뉴스

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정용진 신세계그룹 회장이 스타벅스코리아의 '탱크데이' 이벤트 논란과 관련, 고개를 숙였다.

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정 회장은 26일 서울 강남구 조선팰리스 호텔에서 "이번 일로 깊은 상처와 실망을 느끼신 5·18 민주화운동 유가족 여러분, 박종철 열사 유가족 여러분, 광주 시민 여러분, 그리고 국민 여러분께 신세계그룹 회장으로서 진심으로 머리 숙여 사죄드린다"며 거듭 사과했다. 이어 이번 논란을 매우 무겁게 받아들이고 있다는 점을 분명히 하고, "어떠한 변명도 하지 않겠다. 이번 일에 대한 모든 책임은 저에게 있다. 제 잘못"이라고 말했다. 아울러 "저를 포함한 신세계그룹 구성원 모두 이번 일을 통해 더 낮은 자세로 배우고 더 노력하겠다"면서, 내부 시스템과 리스크 관리체계를 근본부터 다시 점검하고, 사회적 책임에 대한 기준도 더 높이겠다고 다짐했다고 강조했다.

조사 결과 발표에서는 특정 목적을 갖고 이번 마케팅을 기획했는지 여부, 마케팅 승인 과정과 리스크 관리 시스템에 대해서도 철저한 조사가 이루어졌다는 점이 강조됐다.

전상진 신세계그룹 부사장은 "강도 높은 내부조사에도 고의로 해당 마케팅을 기획했다는 사실을 입증할 수 있는 명확한 근거를 찾지 못했다"면서, 일부 임직원의 휴대폰 제출 거부 등으로 조사가 제한적이었다는 점을 밝혔다. 이와 관련 향후 경찰 조사에서 5·18 민주화운동을 폄훼하려는 고의성 여부가 입증될 경우 해당 임직원을 즉시 징계조치하고, 민형사상 책임까지 묻겠다는 점을 분명히 했다. 또한 그룹 최고경영진 그 누구라도 이번 사안과 관련한 부적절한 개입이나 의도가 확인될 경우 지위고하를 막론하고 엄중히 책임을 물을 것이라고 강조했다.

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한편 해당 이벤트와 관련된 또다른 의혹들에 대해서는 "탱크 텀블러는 물탱크에서 영감을 얻었다"는 제조사 입장, 용량 503mL는 당초 17온즈(oz) 용량을 mL로 환산한 것이라는 점 등을 설명하며 확대 해석을 경계했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com