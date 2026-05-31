"전자담배 사용 20~30대 젊은층·여성 중심으로 ↑…담배제품 사용자의 21.3%는 다중담배사용자"

자료=질병관리청

Advertisement

Advertisement

우리나라 성인의 궐련(일반담배) 흡연은 지속적으로 감소하고 있으나 전자담배 사용은 증가하는 것으로 나타났다.

Advertisement

5월 31일 '세계금연의 날'을 맞아 질병관리청이 발표한 전자담배 사용 현황과 관련 건강행태 지표 심층 분석 결과다.

전반적으로 담배 소비 형태가 궐련(일반담배)에서 전자담배로 빠르게 변화하는 양상을 보였다.

질병청에 따르면, 2025년 현재흡연율(궐련(일반담배))은 17.9%로 전년 대비 1.0%p 감소했으나 궐련형 전자담배와 액상형 전자담배 현재사용률은 각각 6.3%, 4.5%로 전년 대비 0.3%포인트(p), 0.5%p 증가했다. 특히, 전자담배 사용 관련 통계 작성을 시작한 2019년 이래 최근 7년간 궐련형 전자담배 사용률은 90.9%, 액상형 전자담배 사용률은 73.1%로 크게 증가했다. 반면 금연 시도율은 40.6%로 전년 대비 2.0%p 감소해 전반적으로 낮아지는 추세다.

Advertisement

2025년 담배제품 현재사용률은 22.1%이고, 담배제품 사용자를 분석한 결과 일반담배 62.1%, 궐련형 전자담배 9.9%, 액상형 전자담배 6.7%, 다중담배사용자(2종류 이상) 21.3%로 나타났다. 다중담배사용자의 경우 20대(8.8%), 30대(7.5%), 40대(6.1%)로 연령이 낮아질수록 증가하는 경향을 보였다.

Advertisement

궐련(일반담배)은 40~50대 흡연율이 높은 반면, 궐련형·액상형 전자담배는 상대적으로 20~30대에서 높은 사용률을 보였다. 특히 여성의 경우 전자담배 사용 증가세가 두드러졌으며, 연령이 낮을수록 전자담배 사용 비중이 높아지는 경향이 확인됐다. 20대 여성의 사용률은 일반 담배의 경우 남성 대비 23.1% 수준이었으나, 궐련형 전자담배는 31.3%, 액상형 전자담배는 40.5% 수준까지 높아지는 것으로 나타났다.

임승관 질병관리청장은 "이번 심층분석을 통해 전자담배 사용이 20~30대 젊은층 및 여성을 중심으로 늘어나고, 담배제품 사용자의 21.3%는 궐련(일반담배)과 전자담배를 함께 사용하는 다중담배사용자임이 나타났다"면서, "다중담배사용자의 경우 니코틴 의존도가 높아 금연 성공 가능성이 낮아지고, 다양한 유해화학물질에 동시에 노출될 가능성이 커 건강위해가 더욱 클 수 있어 각별한 주의가 필요하다"고 당부했다.

Advertisement

김소형 기자 compact@sportschosun.com