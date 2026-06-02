"세계 최고 높이 쓰레기장, 69년 전 오물도 나와"…에베레스트 오염 몸살

사진출처=데일리메일, 에베레스트 투데이

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[스포츠조선 장종호 기자] "세계에서 가장 높은 쓰레기장."

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세계 최고봉 에베레스트산 정상 등반을 앞둔 마지막 전진기지인 '캠프4'가 환경오염 몸살을 앓고 있다.

데일리메일 등 외신들에 따르면 최근 SNS에는 해발 약 7900m에 위치한 캠프4의 모습이 담긴 영상이 게시됐다. 영상에는 방치된 텐트 수십 개와 빈 산소통, 식품 포장재, 파손된 등반 장비 등이 눈밭 곳곳에 흩어져 있는 장면이 담겼다.

캠프4는 에베레스트와 세계 4위 고봉인 로체 사이의 사우스 콜에 위치해 있다. 이곳은 등반가들이 정상 공격에 나서기 전 마지막으로 머무는 장소로 알려져 있다.

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에베레스트 등반 소식을 전하는 SNS 계정 '에베레스트 투데이'는 "지구상에서 가장 경이로운 장소 중 하나가 에베레스트 상업화의 가장 추한 단면으로 변했다"며 "버려진 텐트와 산소통, 식품 캔, 훼손된 장비가 사우스 콜 일대를 뒤덮어 세계에서 가장 높은 야영장을 등반 장비의 무덤으로 만들고 있다"고 지적했다.

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최근 등반객들의 발길이 이어지면서 더 악화됐다는 지적이 나오고 있다.

올해 5월에는 하루 동안 네팔 방면을 통해 에베레스트 정상에 오른 인원이 274명으로 역대 최고 기록을 경신했다. 이는 2019년 5월 22일 기록된 223명을 넘어선 수치다.

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또한 올해 에베레스트 등반 허가를 받은 외국인 등반객 수 역시 약 500명으로 사상 최고 수준을 기록했다. 이에 따라 과밀 등반으로 인한 환경 훼손과 안전 문제에 대한 우려도 커지고 있다.

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네팔 정부와 셰르파들은 수년간 누적된 쓰레기 문제 해결을 위해 애쓰고 있다.

지난해에는 셰르파와 네팔군으로 구성된 환경정화팀이 에베레스트에서 쓰레기 11톤을 수거하고 시신 4구를 수습했다.

한 셰르파는 "수거된 폐기물 대부분은 오래된 텐트와 식품 포장재, 조리기구, 산소통, 로프 등이었다"며 "일부 쓰레기는 무려 69년 전에 남겨진 것으로 확인됐다"고 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com