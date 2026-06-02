대신자산신탁, 중화6구역 재개발 추진 업무협약 체결

김송규 대신자산신탁 대표이사와 김동식 중화6구역 신속통합기획 재개발사업 추진준비위원장(왼쪽 부터)이 서울 대신파이낸스센터에서 양해각서를 체결한 뒤 기념사진을 찍고 있다. 사진제공=대신증권

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대신증권 계열사 대신자산신탁이 서울시 중랑구 중화6구역 재개발 추진준비위원회와 업무협약(MOU)을 체결했다고 2일 밝혔다.

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이번 MOU로 대신자산신탁은 사업시행자로서 사업관리, 자금조달 전략 등 정비사업 전 과정에 걸친 지원에 나설 예정이다.

중화6구역은 서울지하철 7호선 중화역이 인접한 역세권 입지에 중랑천과 중화수경공원을 품고 있다. 추후 재개발을 통해 총 1280세대 규모의 중대형 단지로 거듭날 예정이다.

해당 구역은 서울시 사업성 보정계수 1.7을 적용 받아 주민들의 분담금 부담을 낮춰 보다 신속한 개발이 기대된다. 중화6구역 재개발 추진준비위원회는 사업시행자 지정 동의서 징구 등 절차를 속도감 있게 진행한다는 계획이다.

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김송규 대신자산신탁 대표이사는 "중화6구역은 서울 중심지라는 지리적 장점과 우수한 교통·교육·생활 인프라를 갖춘 사업지인만큼 당사의 풍부한 정비사업 경험과 전문성을 바탕으로 중랑구 대표 랜드마크로 탈바꿈시킬 것"이라며 "사업 전 과정에서 투명하고 책임 있는 관리로 토지등소유자의 분담금을 줄이고 최대 사업이익으로 보답할 것"이라고 말했다.

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김동식 중화6구역 재개발 추진준비위원장은 "대신자산신탁의 다수 정비사업 수행 경험을 바탕으로 안정적인 사업 추진을 기대한다"며 "추진준비위원회도 신속한 재개발을 위해 주민 및 토지 등 소유자들과 협력해 나갈 것"이라고 말했다.

이원만 기자 wman@sportschosun.com