"35년 절친이 내 남편과 불륜"…친구 상대 소송, 법원의 놀라운 판단

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] "남편과 나의 35년 절친이 불륜 사이였다니 배신감이 극심하다."

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ET투데이 등 현지 매체들에 따르면 대만에서 철강업체를 운영하는 여성 A씨는 남편과 30년간 혼인 관계를 유지해 왔다. 부부 사이 큰 문제 없이 지냈다는 A씨는 최근 오랜 친구이자 보험설계사인 B가 자신의 남편과 부적절한 관계를 맺고 있다는 사실을 뒤늦게 알고 큰 충격을 받았다.

A씨에 따르면 B는 35년 동안 알고 지낸 친구로, 개인 보험은 물론 회사 소유 화물차량의 보험 업무까지 모두 맡길 정도로 신뢰해 왔다.

그러던 중 최근 A씨는 B와 자신의 남편이 공개된 장소에서 손을 잡거나 어깨를 감싸고 허리를 끌어안는 등 일반적인 친구 관계를 넘어선 친밀한 모습의 사진들을 보게 됐다.

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A씨는 이로 인해 정신적 충격을 받았다며 정신과 진료비와 위자료 등 약 2억원을 청구하는 소송을 제기했다.

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하지만 B는 자신의 책임이 아니라며 지급을 거부했으며 증거 수집 과정이 사생활 침해에 해당한다고 반박했다.

법원은 A씨 손을 들어줬다.

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재판부는 "간통죄가 폐지됐다고 하더라도 혼인 관계에서의 성실 의무와 배우자 권리는 여전히 법적 보호를 받는다"고 판단했다.

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이어 "피고와 원고 남편의 친밀한 행동은 일반적인 사회 통념상 허용되는 수준을 넘어선 것으로 보인다"며 "원고가 제출한 사진과 자료 역시 위법한 강압이나 폭력 없이 수집된 만큼 증거로 인정할 수 있다"고 설명했다.

그러면서 B는 약 5000만원을 A씨에게 지급하라고 판결했다. 다만 해당 판결은 아직 확정되지 않아 항소가 가능한 상태다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com