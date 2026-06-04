[경마] 한국마사회, 이탈리아 공화국 수립 80주년 기념행사서'K-말문화·말산업'소개

이탈리아 공화국 수립 80주년 기념행사. 사진제공=한국마사회

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한국마사회(회장 우희종)는 지난 2일 주한 이탈리아 대사관저에서 열리는 '이탈리아 공화국 수립 80주년 기념 초청 행사'에 공식 협찬사로 참여했다. 동 행사는 주한 외교단, 정부 고위직, 기업 CEO, 문화 예술계 인사 및 인플루언서 등 약 1000명 이상이 참석하는 이탈리아 최대의 국경일 기념행사다.

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이탈리아와 문화교류… 한국 대표 말(馬) 작품과 코리아컵(IG2) 트로피 전시 및 안내

한국마사회는 행사장 외빈 영접 공간에 한국을 대표하는 말 관련 작품, 코리아컵 트로피 등을 배치하여 고품격 문화교류의 장을 마련하였다. 주요 전시작으로는 강양순 작가의 '벚꽃엔딩'과 김은영 작가의 '자개정원' 등 말 작품 초대작이 전시되었으며, 안중식 작가의 '유하신마도'를 모티브로 제작된 고풍스러운 '말편자 책갈피'를 기념품으로 제공하였다.

아울러 한국 경마 최고 권위의 국제경주인 '코리아컵(IG2)' 트로피와 대회 소개 배너를 함께 설치하여 내외빈객들에게 한국 경마의 글로벌 위상을 널리 알리는 장으로 삼았다.

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말산업 혁신기업 해외진출 지원… 민간과의 동반성장 실천

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특히 이번 행사에서 한국마사회는 말산업 혁신 민간기업의 해외 진출을 지원하고자, 한국마사회의 지원을 통해 개발된 동물 체온 측정 솔루션, 경주마용 상처 치료기기, 말 전용 휴대용 엑스레이, 말 알레르기 진단 키트, 말 통증 완화제 등 민간기업의 혁신적인 기술 제품들을 주한 외교단과 참석한 비즈니스 관계자들에게 선보였다.

한국마사회 우희종 회장이 이탈리아 가토 대사에게 편자로 만든 기념품을 전달하고 있다. 사진제공=한국마사회

9월 개최 '2026 코리아컵(IG2)' 홍보… 글로벌 말산업 축제로 도약 예고

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한국마사회는 오는 9월 6일(일) 서울경마공원에서 개최되는 국제경주 '2026 코리아컵(Korea Cup, IG2)'의 사전 홍보 활동도 적극적으로 전개하였다. 코리아컵은 매년 전 세계의 우수한 말들이 모여 격돌하는 대한민국 최고 수준의 국제 경마 경주다. 우희종 한국마사회장이 가토 주한이탈리아 대사에게 김은영 작가의 '자개정원'을 증정하며, 다가오는 가을에 펼쳐질 글로벌 경마 축제에 대한 뜨거운 관심과 참여를 당부했다.

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우희종 한국마사회장은 "이탈리아 공화국 수립을 기념하는 뜻깊은 국경일 행사에 한국마사회가 함께하며 양국 간 문화적 유대를 깊게 하고 한국의 우수한 말문화와 말산업 기술을 알리게 되어 매우 기쁘다"라며, "앞으로도 한국마사회는 국내 말산업 혁신기업들의 해외 진출을 적극적으로 돕고, 민간과의 동반성장을 이루어내는 ESG 경영을 지속해서 실천하겠다"라고 강조했다.

이원만 기자 wman@sportschosun.com