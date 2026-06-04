"이번엔 K-밀크"…서울우유협동조합, '푸루소'와 캄보디아 수출 확대 위한 업무협약 체결

◇서울우유협동조합과 푸루소가 캄보디아 수출 확대를 위한 업무협약을 체결했다. 사진제공=서울우유협동조합

Advertisement

Advertisement

서울우유협동조합이 지난 3일 서울우유 양주공장에서 캄보디아 식품 유통 전문 기업 '푸루소(Fu Lu shou)'와 '캄보디아 수출 확대를 위한 업무협약'을 체결했다.

Advertisement

캄보디아는 높은 출산율과 낮은 평균 연령으로 소비 시장 확대 가능성이 높고, 음료 등 한국 식품에 대한 선호도가 높은 것으로 알려져 있다. 글로벌 시장조사기관 피치솔루션즈의 보고서에 따르면 2024년부터 2028년까지 캄보디아 식품 시장은 연평균 7% 안팎의 높은 성장률을 바탕으로 2028년 138억 달러까지 성장할 것으로 전망된다.

'푸루소'는 프놈펜 기준 145개의 도매상 및 전국 24개 지역 등에 유통망을 보유한 전문유통기업이다.

3일 열린 협약식에는 서울우유 문진섭 조합장, 조문탁 영업상무, 캄보디아 푸루소 속 삼낭(Sok Samnang) 회장 등이 참석했다. 이번 협약을 통해 서울우유는 캄보디아 시장에 고품질 원유 기반의 다양한 제품을 공급하고, 푸루소는 보유한 유통 역량을 바탕으로 캄보디아 시장 특성을 반영한 현지화 전략 및 마케팅 활동을 전개해 서울우유의 브랜드 인지도 구축에 힘쓸 계획이다.

Advertisement

특히, 서울우유는 이번 협약을 시작으로 다양한 동남아시아 국가에도 수출을 확대할 방침이다.

Advertisement

문진섭 서울우유협동조합장은 "이번 협약은 캄보디아를 넘어 다양한 동남아시아 시장에 서울우유의 고품질 원유 경쟁력을 알리는 기회가 될 것"이라며 "앞으로도 서울우유만의 프리미엄 원유를 필두로 멸균유, 음료, 베이커리 등 제품 포트폴리오 확대 및 수출국 다변화로 글로벌 시장에서 'K-밀크'의 위상을 높여 나갈 것"이라고 전했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com