'서울국제환경영화제' 5일 개막…공식 후원 롯데백화점, 특별 상영 섹션 '리얼스' 마련

'세계 환경의 날'인 6월 5일, 롯데콘서트홀에서 '2026 제23회 서울국제환경영화제(Seoul International Eco Film Festival, SIEFF)'가 개막한다.

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미국 '워싱턴 환경영화제'와 이탈리아 '시네맘비엔테'와 함께 세계 3대 환경영화제로 꼽히는 서울국제환경영화제는 환경재단이 지난 2003년 국내 최초로 선보인 탄소중립 영화제다. 현재는 아시아 최대 규모의 환경영화제로 자리매김했으며, 올해는 총 31개국의 장·단편 영화와 애니메이션, 다큐멘터리 등 총 121편의 작품을 상영한다.

개막식에는 환경재단 후원자들과 일반 시민까지 총 1500여명이 참석하며, 개막작으로 다니엘 로허 감독과 찰리 타이렐 감독의 장편 다큐멘터리 'AI: 나는 어떻게 종말낙관주의자가 되었나(The AI Doc: Or How I Became an Apocaloptimist)'를 상영한다.

◇지난해 6월 제주 국제컨벤션센터에서 진행된 세계 환경의 날 공식 행사 내 롯데백화점 리얼스 전시 부스에 방문한 고객들. 사진제공=롯데백화점

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롯데백화점은 서울국제환경영화제 후원을 통해 특별 상영 섹션인 '리얼스(RE:EARTH)'를 마련한다. 해당 섹션에서는 총 7개국의 광고·다큐멘터리·애니메이션 등 10편의 작품을 선정해 자원순환, 지속가능성, 생물다양성 등 다양한 환경 이슈를 조명하고 그 의미를 관객들과 공유한다. 대표 상영작으로는 일본 도쿄 출신의 영화감독 코사이 세키네의 '더스트 투 더스트(Dust to Dust)', 캐나다 몬트리올의 신예 감독 가브리엘의 '여긴 사람이 산다(People Live Here)', 이탈리아 베로나 출신 토비아 파시카토 감독의 '버려진 것들의 섬(Wasted)' 등이 포함됐다. '리얼스' 섹션은 서울국제환경영화제 공식 홈페이지에서 관람할 수 있으며, 일부 '리얼스' 섹션 작품은 롯데시네마 월드타워점과 영등포점에서 상영될 예정이다.

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이성현 롯데백화점 커뮤니케이션부문장은 "이번 서울국제환경영화제 후원을 통해 환경과 지속가능성에 대한 사회적 공감대를 문화 콘텐츠로 확장할 수 있게 되어 뜻깊게 생각한다"며, "향후에도 고객들이 친환경 가치를 보다 친숙하게 경험할 수 있는 콘텐츠를 지속 선보이며, 문화 영역 전반에서 ESG 활동 저변을 넓혀 사회적 가치 창출에 기여하겠다"이라고 밝혔다.

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한편 롯데백화점은 6월 4~7일 롯데프리미엄아울렛 의왕점 잔디광장에서 '버려진 것들의 다시 플레이되는 삶, 업플레이(UP PLAY)'를 주제로 롯데백화점, 경기도, 경기환경에너지진흥원이 공동 주최하는 '2026 업사이클 팝업스토어'를 개최한다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com