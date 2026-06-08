"한 달 만에 10kg 감량"…다이어트 성공했지만 '병'을 얻었다

자료사진 출처=픽사베이

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[스포츠조선 장종호 기자] 여름철을 앞두고 무리한 다이어트를 시도한 20대 여성이 한 달 만에 10㎏을 감량한 뒤 심각한 건강 이상 증세를 겪어 병원 치료를 받은 것으로 알려졌다.

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광밍망 등 중국 매체들에 따르면 후난성 창사시에 사는 21세 여성 샤오리(가명)는 여름철 체형 관리를 위해 극단적인 식이 제한 다이어트를 실시했다.

그녀는 아침 식사를 거른 채 점심과 저녁에도 소량의 채소만 섭취했으며, 쌀밥이나 면류 등 탄수화물 음식은 거의 먹지 않은 것으로 전해졌다.

그 결과 한 달 만에 체중이 약 10㎏ 감소했지만 이후 심한 복부 팽만감과 메스꺼움, 구토 등의 증상이 잇따라 나타났다.

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병원을 찾은 그녀는 검사 결과 '기아성 케톤산증(Starvation Ketosis, 영양 결핍성 케토시스)' 진단을 받았다.

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이는 장기간 굶거나 극도로 칼로리가 부족할 때, 포도당 공급이 줄어들어 지방을 주요 에너지원으로 사용하면서 발생하는 질환이다.

의료진은 한 달에 10㎏을 감량하는 것은 정상적인 체중 감량 범위를 크게 벗어난 수준이라고 강조했다.

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이어 건강한 체중 감량 속도로 주당 0.5~1㎏ 정도를 권장하며, 지나친 절식이나 탄수화물 완전 배제는 피해야 한다고 조언했다.

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또 복부 팽만이나 구토, 지속적인 메스꺼움 등을 단순한 다이어트 과정의 반응으로 여기지 말고 즉시 의료진의 진료를 받아야 한다고 덧붙였다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com