커피 프랜차이즈, 여름 시즌 공략 강화 신메뉴 출시 확대

커피 프랜차이즈들이 여름 시즌을 앞두고 신메뉴 개발에 적극 나서고 있다. 무더위에 지치기 쉬운 게절적 특성을 반영, 소비자의 선택권 확대와 함께 브랜드 경쟁력 확대 차원에서다. 올해의 경우 제철 과일로 등장하던 수박에 이어 유럽 전역에서 인기를 얻고 있는 우베(Ube, 자색 고구마)를 활용한 '퍼플 푸드'의 등장이 눈길을 끈다.

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8일 외식 프랜차이즈업계에 따르면 카페1847도 여름 시즌을 맞아 우베를 활용한 신메뉴를 출시했다. 신메뉴는 우베 라떼, 우베 딸기라떼, 우베 말차라떼, 우베 커피 등이다. 장인수 카페1847 대표는 "우베는 비타민 C, 칼륨 및 항산화 물질과 같은 건강에 좋은 성분을 함유하고 있고, 다양한 음식과 음료 용도에 적합한 스펙트럼이 넒은 맛 프로필을 가진 것도 장점"이라며 "건강과 시각적 이미지에서도 고객들의 호응이 높다"고 말했다.

커피베이는 수박 음료와 컵빙수를 신메뉴로 출시했다. 수박 음료 2종, 빙수 2종, 컵빙수 2종이다. 커피베이 익스프레스도 여름 시즌을 맞아 음료와 디저트, 베이글 메뉴를 포함한 신메뉴를 출시했다. 신메뉴는 수박주스와 단팥컵빙수, 소다음료 2종, 미니베이 3종이다. 무더운 계절 수요를 고려한 시원한 음료와 1인용 디저트, 간편식 형태의 베이글이 를 함께 운영하는 점이 특징이다.

커피 프랜차이즈 업계 관계자는 "올해는 예년보다 여름이 빨리 찾아오면서 신메뉴 경쟁이 벌써부터 뜨거워지고 있다"라며 "시원함을 넘어 소비자에게 어떤 새로운 미식 경험을 제공하는지가 브랜드 경쟁력이 될 수 있을 것으로 예상된다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com