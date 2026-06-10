동행복권, 연금복권 추첨 공개 생방송 ‘720 Day’ 개최… 시민 80명 현장 참관

제공=동행복권

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복권수탁사업자 동행복권은 7월 9일 서울 상암 MBC에서 연금복권 추첨 공개 생방송 행사 '720 Day'를 개최한다고 밝혔다.

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'720 Day'는 일반 시민들이 연금복권 추첨 과정을 직접 참관하며 복권 추첨의 공정성과 투명성을 확인할 수 있도록 마련된 행사로 일반 시민 80명이 참여하며, 복권기금의 사회적 가치와 활용 사례를 쉽고 재미있게 알아볼 수 있는 참여형 프로그램도 함께 진행될 예정이다.

행사는 1부 '복권기금 골든벨'과 2부 '연금복권720+ 추첨 생방송 참관'으로 구성된다.

1부 '복권기금 골든벨'에서는 방송인 서경석과 아나운서 이영은의 진행 아래 참가자들이 팀별로 복권 및 복권기금 관련 퀴즈를 풀며 복권기금 지원사업과 공익적 활용 사례를 알아보는 시간을 갖는다.

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복권기금 수혜기관 관계자들이 직접 참여해 지원사업의 주요 성과와 의미를 소개할 예정이다.

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이어지는 2부에서는 연금복권720+ 추첨 생방송 전 과정을 공개하며, 참관단은 추첨 준비 과정과 리허설은 물론, 저녁 7시 5분경 진행되는 생방송 추첨까지 함께하며 추첨 시스템의 공정성과 투명성을 현장에서 직접 확인할 수 있다.

행사 참관 신청은 이달 28일까지 MBC 홈페이지를 통해 가능하며, 신청자 가운데 무작위 추첨을 통해 총 80명을 선정해 7월 1일 개별 안내될 예정이다.

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'720 Day' 행사는 7월 9일 오후 3시 10분부터 MBC 로또연금 복권 방송 유튜브 채널 '알아볼권리'를 통해 생중계돼 누구나 실시간으로 시청할 수 있다.

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동행복권 관계자는 "이번 '720 Day'는 복권 추첨의 공정성과 투명성뿐 아니라 복권기금의 공익적 가치도 함께 소개하기 위해 마련했다"며 "복권에 대한 신뢰를 높이고, 국민의 참여로 조성된 복권기금의 공익적 가치와 사회적 의미를 즐겁게 이해하고 체험하는 시간이 되길 바란다"고 말했다.