특선급 세대교체 본격화…노장과 신예의 공존

사진제공=국민체육진흥공단

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경륜 최상위 무대인 특선급의 세대교체가 본격화하고 있다. 현재 특선급 선수 82명 가운데 61명이 20기 이후 출신으로, 젊은 기수들이 판도의 중심으로 떠오른 모습이다.

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가장 두드러진 세력은 28기다. 특선급 선수 11명을 배출하며 전체 기수 가운데 가장 많은 비중을 차지하고 있다. 손제용(28기·S1·수성)과 석혜윤(28기·S1·수성)을 비롯해 박건이(28기·S2·창원상남), 원준오(28기·S1·동서울), 김준철(28기·S2·청주) 등이 특선급 핵심 전력으로 자리 잡으며 세대교체를 이끌고 있다.

손제용(28기, S1, 수성). 사진제공=국민체육진흥공단

석혜윤(28기, S1, 수성). 사진제공=국민체육진흥공단

기존 강자들의 세력도 여전하다. 정종진(20기·SS·김포)을 중심으로 한 20기는 현재 8명이 특선급에서 활약 중이며, 27기 역시 손경수(27기·S2·수성), 김우겸(27기·S1·김포), 김옥철(27기·S1·수성) 등을 앞세워 8명의 특선급 선수를 보유하고 있다. 임채빈(25기·SS·수성)이 이끄는 25기와 성낙송(21기·S1·창원상남), 정하늘(21기·S1·동서울), 황인혁(21기·S1·대전 개인)이 포진한 21기, 정해민(22기·S1·수성)과 양승원(22기·SS·청주)이 포함된 22기 역시 각각 6명씩 특선급에 이름을 올리며 존재감을 보이고 있다.

김영섭(8기, S2, 서울 개인) 사진제공=국민체육진흥공단

윤명호(30기, A1, 진주) 사진제공=국민체육진흥공단

세대교체 흐름 속에서도 베테랑들의 활약은 계속되고 있다. 특선급 최고참인 김영섭(8기·S2·서울 개인)을 비롯해 문희덕(13기·S2·김포), 박병하(13기·S3·창원상남) 등이 꾸준히 특선급 무대를 지키고 있다.

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지역별 경쟁도 흥미롭다. 김포팀이 15명, 동서울팀이 12명으로 양적 우위를 점하고 있지만 수성팀은 임채빈(25기·SS), 류재열(19기·SS), 정해민(22기·S1), 김옥철(27기·S1) 등을 앞세워 강한 경쟁력을 유지하고 있다. 최근 상승세가 두드러진 창원상남팀 역시 성낙송(21기·S1), 박진영(24기·S1), 박건이(28기·S2)를 중심으로 세력을 넓혀가고 있다.

김옥철(27기, S1, 수성) 사진제공=국민체육진흥공단

박건이(28기, S2, 창원 상남) 사진제공=국민체육진흥공단

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한편 올해 입문한 30기는 아직 특선급 선수가 없지만 수석 윤명호(30기·A1·진주)와 박제원(30기·A1·충남 개인)의 특선급 승격 가능성이 높게 점쳐지고 있다. 이근우 명품경륜 승부사 수석은 "28기의 성장세와 정종진·임채빈을 중심으로 한 기존 강자들의 수성 여부가 하반기 최대 관전 포인트가 될 것"이라고 전망했다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com