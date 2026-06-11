대웅제약·DNC 에스테틱스, '딥 심포지엄'서 글로벌 시술 트렌드 등 공유

◇딥 심포지엄(DEEP Symposium) 행사장. 사진제공=대웅제약

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대웅제약과 DNC 에스테틱스가 최근 2026년 첫 '딥 심포지엄(DEEP Symposium)'을 개최했다.

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'Daewoong·DNC Aesthetics Medical-AEsthetic Expert Program'의 약자인 DEEP은 양사가 의료진을 대상으로 메디컬 에스테틱 분야의 최신 학술 콘텐츠와 임상 인사이트를 제공하기 위해 운영하는 전문 교육 프로그램이다.

지난 5월 19일 소피텔 앰배서더 서울에서 진행된 이번 심포지엄에는 대웅제약과 DNC 에스테틱스의 메디컬 에스테틱 포트폴리오를 사용하는 의료진과 연자 등 약 200명이 참석했으며, 웨비나를 통한 온라인 생중계도 병행했다.

대웅제약과 DNC 에스테틱스는 이번 심포지엄을 통해 보툴리눔 톡신 '나보타'와 칼슘 하이드록실아파타이트(Calcium Hydroxylapatite, CaHA) 기반 콜라겐 부스터 '디클래시 CaHA'의 학술적 가치 및 임상 활용 전략을 공유했다.

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심포지엄에서는 총 3개 강연이 진행됐다. ▲카르멜로 크리사풀리(Carmelo Crisafulli) 원장의 글로벌 CaHA 시술 트렌드 및 임상 적용 사례 공유 ▲최소침습성형학회 학술이사 홍기웅 원장(샘스킨성형외과)의 디클래시 CaHA 기반 시술 프로토콜 'CAST-Code™' 소개 ▲ 대한미용성형레이저의학회 수석 학술이사 국지수 원장(잇츠미의원 안산)의 나보타·디클래시 CaHA 복합시술 전략 'Collagen Velvet' 임상 인사이트 공유 등이 이어지며 글로벌 시술 트렌드부터 표준화된 시술 접근법, 실제 임상 케이스까지 폭넓은 학술 콘텐츠가 공유됐다. 특히 이번 행사에서는 DNC 에스테틱스가 개발한 디클래시 CaHA 기반 표준 시술 프로토콜인 'CAST-Code™'가 소개됐다.

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한편 이번 딥 심포지엄은 단순 제품 소개를 넘어 글로벌 시술 트렌드와 표준화된 시술 프로토콜, 실제 임상 경험을 공유하는 학술 플랫폼으로 운영됐다. 대웅제약과 DNC 에스테틱스는 앞으로도 DEEP 프로그램을 정기적으로 개최해 의료진 대상 학술 교육을 확대하고, 나보타와 디클래시 CaHA를 포함한 메디컬 에스테틱 포트폴리오 기반의 임상 콘텐츠를 지속 제공할 계획이다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com