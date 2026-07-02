정종진, 왕중왕전 정상…상반기 대상경주 3관왕

2026 KCYCLE 경륜 왕중왕전 우승자 정종진. 사진제공=국민체육진흥공단

Advertisement

Advertisement

2026 KCYCLE 경륜 왕중왕전의 주인공은 역시 정종진(20기·김포)이었다.

Advertisement

정종진은 28일 광명스피돔에서 열린 '2026 KCYCLE 경륜 왕중왕전' 특선급 결승에서 마지막 직선주로에서 임채빈(25기·수성)을 제치고 가장 먼저 결승선을 통과했다. 지난해에 이어 왕중왕전 2연패를 달성한 정종진은 올 시즌 스피드온배와 KCYCLE 스타전에 이어 왕중왕전까지 우승하며 상반기 대상경주를 모두 석권했다. 이로써 2026시즌 최강자의 입지를 다시 한번 굳혔다.

이번 대회에서는 예선과 준결승에서 잇따른 이변이 나왔다. 슈퍼특선 류재열(19기·수성)과 올 시즌 상승세를 이어오던 김우겸(27기·김포)이 예선에서 탈락했고, 준결승에서는 성낙송(21기·창원 상남), 황승호(19기·서울 개인)도 결승 진출에 실패했다.

결승에는 정종진과 임채빈을 비롯해 공태민, 전원규, 정해민, 이재림, 박진영이 출전했다. 이변이 이어졌지만 팬들의 관심은 시즌 내내 라이벌 구도를 형성해온 정종진과 임채빈의 맞대결에 쏠렸다.

2026 KCYCLE 경륜 왕중왕전 특선급 결승전에서 선수들이 결승선을 통과하고 있다. 사진제공=국민체육진흥공단

우승을 차지한 정종진(7번)과 3위 공태민(2번)이 세레모니를 하고 있다. 사진제공=국민체육진흥공단

Advertisement

경주는 정해민의 선행으로 시작됐다. 임채빈은 정종진을 뒤에 둔 채 전개를 이어갔고, 2코너 이후 먼저 외선으로 승부를 걸었다. 정종진은 초반 혼전 속에서도 무리하지 않고 기회를 엿보다 3코너 부근에서 젖히기에 나섰고, 결승선 약 10m를 남기고 폭발적인 스퍼트를 펼치며 임채빈을 추월해 우승을 차지했다.

Advertisement

준결승에서 돌풍을 일으키며 결승에 오른 이재림이 준우승을 차지했고, 공태민이 막판 추입으로 3위에 올랐다. 임채빈은 끝까지 선두를 지키려 했지만 4위로 경기를 마쳤다.

정종진은 시상식에서 "초반 전개가 조금 꼬여 타이밍을 보며 마지막 승부를 준비했다"며 "후반기에도 잘 준비해 올해 그랑프리까지 최고의 모습을 보여드릴 수 있도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

2026 KCYCLE 왕중왕전 특선급 입상 선수(왼쪽부터 2위 이재림, 1위 정종진, 3위 공태민) 사진제공=국민체육진흥공단

Advertisement

우수급에서는 강력한 우승 후보들이 잇따라 탈락한 가운데 유성철(18기·진주)이 정상에 올랐다. 윤민우(20기·창원 상남)와 이현구(16기·김해장유)가 각각 2·3위를 기록했다.

Advertisement

선발급에서는 30기 신예들의 강세가 이어졌다. 이승원(30기·동서울)이 우승했고, 김웅겸(30기·김포)과 강석호(30기·동서울)가 뒤를 이어 시상대를 모두 30기 선수들이 차지했다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com