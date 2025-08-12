"아빠,엄마 함께 달리니 가족♥도 건강도 UP!" 경기도교육청 경기학생스…

|
[스포츠조선 전영지 기자]경기도교육청 체육건강교육과(교육감 임태희)가 여름방학 기간 경기학생스포츠센터에서 운영중인 '가족과 함께해봄' 프로그램 열기가 뜨겁다.
경기도교육청이 지난 4일 시작한 이 프로그램은 체육인성교육프로그램 '함께해봄'의 일환으로, 다양한 유형의 신체활동 프로그램을 통해 공감·배려·협력 등 바른 인성을 길러 정신적·신체적으로 건강한 학교생활, 일상생활을 지원하는 것이 목표다.
장애물 달리기 활동 스트레칭 활동 교구를 활용한 놀이체육 활동 랜덤 플레이 댄스 등 총 6개 프로그램으로 유아, 청소년, 학부모까지 전세대 남녀노소 누구나 함께 즐길 수 있는 프로그램으로 구성됐다.
본 행사를 기획한 김동권 경기도교육청 체육건강교육과장은 "가족과 함께해봄 프로그램은 가족의 협동과 소통의 장이 되고, 적극적인 신체활동을 통해 건강까지 챙기며, 동시에 서로 이해하고 배려하는 모습이 가정으로 이어지는 일석삼조 이상의 효과가 있는 좋은 프로그램"이라면서 "경기도교육청은 앞으로도 이런 의미 있는 프로그램을 지속적으로 확대해 나갈 것"이라는 의지를 전했다. 아래는 경기도교육청 경기학생스포츠센터가 여름방학 기간 운영중인 '가족과 함께해봄' 6개 프로그램 각각의 상세 내용과 효과에 대한 설명이다.
단순한 자전거 타기를 넘어, 참가자가 직접 페달을 밟아 생성한 전기가 트랙 위의 모형 자동차를 움직이는 특별한 체험 프로그램. 경기학생스포츠센터의 바이크레이싱 체험은 실물 크기의 자전거와 전기 발전 장치, 미니어처 자동차 트랙이 결합된 구조로, 페달을 밟는 강도와 속도에 따라 자동차의 주행 속도를 조절할 수 있다. 이를 통해 아이들은 에너지 생성과 활용 원리를 놀이 속에서 자연스럽게 배우게 되고, 성인들은 전력 생산 과정에 대한 이해와 함께 운동의 재미를 느낄 수 있다. 1대1 또는 2대2 대결, 릴레이 방식 등으로 운영되며, 페달을 꾸준히 밟아 자동차를 완주시키는 과정에서 지구력과 하체 근력이 강화된다. 무엇보다 '내가 낸 힘으로 움직이는 자동차'라는 직관적인 성취감은 남녀노소 모두에게 즐거운 추억과 함께 가족 구성원과 세대를 아우르는 소통의 장이 된다.
규칙을 단순화하고 팀 구성 방식을 다양화해 모든 연령층이 쉽게 참여할 수 있도록 기획됐다. 경기학생스포츠센터 실내체육관에서 진행되며 기본 드리블, 패스, 슈팅 등 기초 기술을 배우고, 이를 토대로 가족 간, 혼합팀간 미니게임을 진행한다. 가족 팀의 경우 부모와 자녀가 자연스러운 협력을 통해 소통하면서 가정 내 유대감을 다지는 계기가 된다. 경쟁보다는 협동과 즐거움에 초점. 득점보다 팀원간 응원과 협력을 강조. 이를 통해 참가자들의 사회성, 협동심, 리더십을 향상시키고, 운동을 통한 스트레스 해소와 심폐지구력·근지구력 증진에도 긍정적 영향을 준다.
장애물 달리기 활동
단순한 속도 경쟁이 아니라 다양한 신체 움직임을 복합적으로 수행하도록 설계된 프로그램. 경기학생스포츠센터 체험 공간을 활용한 장애물 코스에서 참가자들은 뛰기, 넘기, 지그재그 달리기, 가족간 협동 징검다리 만들어 달리기 등의 동작을 차례로 수행한다. 가족 단위 참여자들이 협력해 장애물을 통과하는 방식. 부모가 자녀를 도와주거나 역할 분담 과정에서 자연스러운 팀워크와 신뢰가 형성된다. 장애물 달리기 활동은 아이들에게는 도전 정신과 문제해결 능력을, 성인들에게는 운동 동기와 스트레스 해소의 기회를 제공한다. 몸과 마음을 동시에 단련시키는 가운데 건강한 여가와 가족간의 유대 강화를 위한 최적의 프로그램.
연령과 체력 수준에 맞춘 동적·정적 스트레칭을 단계별 구성해 참여자들이 부상 없이 안전하게 활동에 참여하게 했다. 가족 단위로 진행되는 스트레칭은 '거울 따라하기'나 '파트너 스트레칭' 등 상호작용을 통해 자연스럽게 웃음과 대화가 오간다. 스트레칭은 근육과 관절의 유연성을 향상시키고 혈액순환을 촉진해 회복에 도움을 주며, 심리적으로도 긴장 완화 효과가 있다. 목, 어깨, 허리, 하체 등 주요 부위별 스트레칭 시범 프로그램들 제공하고 성장기 아동과 앉아 있는 시간이 긴 성인을 위해 척추 교정과 자세 개선에 도움이 되는 동작을 추천한다. 건강한 운동습관 형성, 부상 예방, 온 가족이 함께하는 건강관리 문화 확산에 도움이 되는 프로그램.
스포츠 전문 교구와 일상에서 활용할 수 있는 교구로 창의적이고 재미있는 신체활동을 구성한 프로그램. 플레이 스카프, 빈백(콩주머니), 플레이스틱 등 다양한 교구를 사용해 가족과 함께하는 놀이체육 활동. 교구를 활용한 놀이체육은 규칙이 단순해 누구나 쉽게 참여할 수 있으며, 게임 형식으로 진행되기 때문에 자연스럽게 경쟁심과 협동심이 발휘된다. 즐겁게 게임을 하면서 세대간 장벽을 허물고 하나의 팀이 되는 경험을 제공. 단순 놀이를 넘어, 협동, 의사소통, 전략 수립 능력을 함양하는 교육적 효과가 있다.
K-팝과 댄스를 결합한 참여형 프로그램. 다양한 장르와 세대별 인기곡을 무작위로 재생해 해당 음악에 맞춰 자유롭게 춤을 추는 방식.K-팝, 동요, 90년대 인기가요, 트로트 등 세대를 넘나드는 음악을 선곡해 온가족이 즐길 수 있도록 했다. 진행자는 음악이 바뀔 때마다 즉각적으로 동작을 전환하거나, 기존 안무를 응용하여 새로운 동작을 창출하도록 유도. 신체 리듬감과 순발력을 기르고, 창의적인 표현 능력을 발휘하게 하는 프로그램. 랜덤플레이댄스는 웃음과 에너지가 넘치는 분위기 속에서 가족간 장벽을 허물고 자유로운 소통의 장을 마련. 아이들이 부모를 따라하거나, 부모가 아이의 창의적인 동작을 배우는 등 상호 학습이 이뤄지며, 세대간 이해와 존중을 증진시키는 계기가 된다.