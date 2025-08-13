"문체부 인사기조도 실용" 1차관 김영수X2차관 김대현 문체부서 잔뼈 굵…

|
[스포츠조선 전영지 기자]이재명 정부의 문화체육관광부 차관 인사 기조도 '실용'으로 귀결됐다. 최휘영 문체부 장관이 지난달 31일 취임한 후 1~2차관 임명을 두고 2주 내내 외부, 내부인사의 하마평이 오르내렸지만 이재명 대통령은 문체부에서 잔뼈가 굵은 고위 공무원들을 차관으로 내부 승진시키는 실용적이고 안정적인 인사를 택했다.
이 대통령은 13일 문체부 제1차관에 김영수 국립중앙박물관 행정운영단장(58)을, 제2차관에 김대현 전 문체부 종무실장(57)을 임명했다. 김영수 제1차관은 행정고시 38회 출신으로 서울 배문고, 서울대 미학과를 거쳐 미국 시라큐스대 행정학 석사를 받은 후 문체부 체육정책과장, 콘텐츠정책국장, 기획조정실장, 국립한글박물관장을 거쳐 국립중앙박물관 행정운영단장으로 일하던 중 차관에 선임됐다. 김대현 제2차관은 충북 보은 출신으로 대전 보문고, 연세대 행정학과, 미국 센트럴 미시간대 레크레이션·레저 석사를 거쳤다. 행정고시 37회 출신으로 지난해 11월 명예퇴직한 지 9개월 만에 차관으로 컴백하게 됐다. 문체부 체육정책과장, 국제체육과장, 2018년 평창동계올림픽 조직위 문화행사국장, 세계관광기구(UNWTO) 파견, 미디어국장 등을 두루 경험한 체육, 관광, 미디어 전문가라는 점이 발탁 배경으로 꼽힌다.
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com
