"스포츠♥청년인재라면 필독!" 대한체육회,정규직 신입사원 온라인접수 22…

'책임 있는 변화로 다시 뛰는 대한체육회.'
지원자는 8월 22일(금) 오후 6시까지 대한체육회 채용 홈페이지를 통해 입사지원서를 제출하면 된다. 채용분야별 응시자격 등 자세한 사항은 채용 홈페이지 및 대한체육회 홈페이지 채용공고문에서 확인할 수 있다.
이번 채용은 국가직무능력표준(NCS)을 기반으로 진행되며, 채용 과정의 공정성 강화를 위한 블라인드 채용으로 입사지원서 작성시 학력, 성별, 출신지역은 작성하지 않는다. 또한 공공기관으로서 사회적 책임 이행을 위해 취업지원대상자(보훈) 및 장애인 채용을 도입했다. 채용 절차는 입사지원서 접수(온라인) 서류전형 필기전형(일반직에 한하며, 사무(장애인) 제외) 온라인 인성검사 면접전형(1차 및 2차) 순으로 진행된다.
대한체육회는 전문체육 육성과 생활체육 활성화 등을 선도하는 대한민국 체육행정의 중추기관이며, 문화체육관광부 산하 기타공공기관이다. 국제올림픽위원회(IOC) 등 국제스포츠기구에 대한민국을 대표하는 국가올림픽위원회(NOC)로서 국제교류·협력 증진 및 스포츠외교 활동을 펼치고 있다.
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com