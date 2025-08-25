스포츠조선

"16세 서울체고 문수아가 해냈다" 女평영200m,세계주니어선수권 사상 첫金! 소감도 金메달 "모든 선생님들 덕분"

[스포츠조선 전영지 기자]'여자 평영의 미래' 문수아(서울체고2)가 한국 수영 사상 최초의 세계주니어수영선수권 금메달을 획득했다.

문수아는 25일(한국시각) 루마니아 오토페니에서 펼쳐진 2025년 세계주니어수영선수권 여자 평영 200m 결선에서 2분 24초77로 가장 먼저 터치패드를 찍었다. 작년 제105회 전국체전 고등부 우승 당시 자신이 세운 한국신기록 2분23초87에는 0.9초 못 미쳤지만 주니어 세계 정상을 찍기엔 충분했다.

예선에서 2분26초39로 50명의 출전선수 중 1위로 결선에 오른 문수아의 레이스는 압도적이었다. 첫 50m부터 마지막까지 단 한번도 선두를 내주지 않는 완벽한 레이스로 사상 첫 금메달 역사를 썼다. 첫 100m를 1분09초73에 주파하며 독주했다. 레나 루드윅(독일)이 2분26초56으로 2위, 케이디 스타우트(미국)가 2분26초84로 3위에 올랐다. 머리 하나는 더 큰 유럽, 미국 선수들을 모두 따돌렸다.

여자 평영 100m 동메달에 이은 주종목 여자 평영 200m 금메달 , 멀티 메달 역시 최초의 기록이다. 문수아는 대한수영연맹을 통해 "예선에서 가장 빠른 기록으로 결선에 올라 자신감은 있었다"면서 "그래도 절대 방심하지 말고 나만의 경기에 집중하고 최선을 다하자고 생각했고, 결국 시상대 제일 높은 자리에 올라서 기쁘다"는 소감을 전했다. "서울체고 김현준, 박유환 선생님과 현장에서 자신감을 심어준 강용환, 주태준 선생님께도 감사하다. 모든 선생님 덕분에 좋은 결과가 나올 수 있었다"라며 코치진에게 공을 돌렸다.

한편 대한체육회, 문화체육관광부, 국민체육진흥공단의 재정 후원을 받아 2025년도 경영 국가대표 후보선수 국외사업으로 이번 대회에 나선 한국 선수단은 문수아의 여자 평영 200m 금메달, 여자 평영 100m 동메달과 김승원(경기 구성중3)의 여자 배영 50m 은메달을 포함 총 3개(금1, 은1, 동1)의 메달로 123개국 중 종합 10위, 역대 최고의 성과를 거뒀다.특히 황선우, 김우민, 김영범으로 이어진 남자 황금세대에 비해 '만능 수영 에이스' 김서영 이후 다소 주춤한 듯했던 여자경영에서 10대 어린 선수들이 이뤄낸 쾌거는 한국 수영의 미래를 위해 실로 반가운 일이다. 선수단은 26일 오후 인천국제공항을 통해 귀국한다.
