아시안게임에 종합격투기가 진짜 나간다. 대한MMA총협회, 13일 정읍에서 2026 아이치·나고야 아시안 게임 국가대표 선발전 개최

기사입력 2025-09-13 09:18


아시안 게임에 최초로 출전할 대한민국 종합격투기 국가대표가 결정된다.

대한MMA총협회는 13일 정읍국민체육센터에서 2026 아이치·나고야 아시안게임 국가대표 선발전을 개최한다.

2026 아이치-나고야 아시안게임부터 종합격투기가 정식 종목으로 채택됐다. 이번 선발전은 대한민국 MMA의 미래를 이끌어갈 유망 선수들이 대거 출전해 치열한 경쟁을 펼치는 무대가 될 전망이다.

국가대표 선발전은 정읍시MMA총협회가 주최하고, 대한MMA총협회가 주관하며, 2026 나고야 아시안게임에 출전할 대한민국 최정예 종합격투기 국가대표를 선발하는 공식 대회. U-14, U-16, U-18 청소년 대표 선발전도 함께 열린다.

성인 국가대표의 경우 2008년생부터 참가 자격이 주어지며, 남성 8개 체급 (56㎏, 60㎏, 65㎏, 71㎏, 77㎏, 85㎏, 96㎏, 120㎏), 여성 4개 체급 (49㎏, 54㎏, 60㎏, 69㎏)으로 진행된다.

대한MMA총협회 정문홍 회장은 "아시안게임이라는 큰 무대에서 메달을 획득하는 선수에게는 최고 수준의 파격적인 포상금을 지급할 것"이라며, 선수 지원에 대한 강력한 의지를 밝혔다. 이는 선수들이 훈련에 전념하고, 국제무대에서 최고의 성과를 낼 환경과 동기부여를 만들기 위한 조치다.

대한MMA총협회는 양서우 심판위원장 (AMMA ITO 심판위원회 위원), 전성원 부심판장 (AMMA NTO 국제심판), 서혜린 여성심판위원장 등 아시아MMA협회가 인정한 전문 국제심판들이 참여, 전문성을 바탕으로 한 공정한 선발이 이루어질 예정이다.

대한MMA총협회 김성태 사무처장은 "협회에 등록된 모든 선수에게 공정하게 기회를 제공하며, 투명한 운영을 통해 최고의 국가대표를 선발할 것"이라고 밝혔다.


또한, 정읍시MMA협회 이형호 회장은 "정읍에서 열리는 이번 선발전이 지역 체육 발전뿐 아니라 대한민국 MMA의 경쟁력을 강화하는 계기가 될 것"이라고 기대감을 전했다.

국가대표 선발전은 SOOP (구 아프리카TV)를 통해 생중계 된다.

한편 대한MMA총협회 산하의 강원특별자치도MMA총협회는 강원특별자치도 체육회 인정단체로 가입을 공식적으로 승인받았다..
권인하 기자 indyk@sportschosun.com

