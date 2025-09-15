2025년 하반기 체육진흥투표권사업 임직원 건전화 교육 성료…청렴윤리, …

스포츠조선

스포츠윤리센터 김학인 전문강사가 스포츠 인권 교육 강의를 하고 있다. 사진제공=한국스포츠레저

체육진흥투표권 스포츠토토의 수탁사업자 한국스포츠레저㈜는 "지난 10일 서울 중구 로얄호텔서울 그랜드볼룸홀에서 실시한 '2025년 하반기 체육진흥투표권사업 임직원 건전화 교육'을 성료했다"고 15일 밝혔다.

이번 교육은 한국스포츠레저 임직원을 포함해 국민체육진흥공단(이하 공단) 스포츠산업본부 등 약 250여명이 참석했으며, 건전한 사행산업 운영과 이용자 보호에 대한 실질적 이해를 높이고 임직원의 직무 윤리 의식을 강화하기 위해 마련됐다.

첫 번째 세션에서는 국민권익위원회 자문위원 이선중 강사가 '임직원 부정행위 방지 및 직업윤리'를 주제로 강연을 진행했다. 공공기관 종사자로서 지켜야 할 기본 윤리, 청렴문화 정착, 이해충돌 방지의 중요성을 사례 중심으로 설명하며 임직원들의 자율적 책임의식을 강조했다.

두 번째로는 스포츠윤리센터 김학인 전문강사가 '스포츠 인권 교육'을 맡았다. 최근 스포츠계에서 문제가 되고 있는 승부조작, 금전 비리, 성폭력 등 주요 사례를 짚고, 이를 예방하기 위한 제도적 장치와 조직 차원의 대응 방안을 제시했다.

특히 스포츠토토와 같은 공공적 성격의 사행산업 종사자가 지녀야 할 윤리 기준을 구체적으로 안내해 참석자들의 큰 공감을 얻었다.

마지막 세션에서는 한국도박문제예방치유원 김영희 강사가 '이용자의 도박문제 예방 및 보호'를 주제로 강연했다. 도박중독의 진행 단계와 뇌과학적 원리를 설명하고, 실제 상담 및 치유 사례를 공유했다. 또한 현장에서 활용할 수 있는 문제 이용자 조기 발견 및 상담센터 연계 방법을 제시하며 참석자들의 실질적인 업무 역량을 높였다.

한국스포츠레저 관계자는 "이번 하반기 교육은 윤리적 판단과 현장 대응 역량을 함께 높일 수 있는 의미 있는 자리였다"며 "앞으로도 체계적인 교육을 통해 체육진흥투표권 사업의 사회적 책임을 다하고, 더욱 투명하고 신뢰받는 운영 체계를 구축해 나가겠다"라고 전했다.

한편, 한국스포츠레저는 매년 정기 교육을 통해 사행산업 종사자로서의 청렴 리더십, 스포츠윤리 의식, 도박중독 예방, 책임도박 실천 역량을 강화한다는 계획이다.
