국내 유일의 내구 레이스 챔피언십 '2025 인제 마스터즈 시리즈', 1…

국내 유일의 내구 레이스 챔피언십 '2025 인제 마스터즈 시리즈', 10~11일 최종전 열려

국내 최대 규모의 내구 레이스이자 국내 유일의 내구레이스 챔피언십 '2025 인제 마스터즈 시리즈' 최종전이 오는 10~11일 강원도 인제군에 위치한 인제스피디움에서 개최된다.

이번 최종전은 3시간 내구로 진행되며 시즌 내내 관심을 모았던 INGT1 클래스 김현석·원대한(팀 루트개러지) 듀오가 전승을 달성할 수 있을지 관심이 집중된다. 이들은 개막전부터 4라운드까지 4연승을 달성하며 압도적인 기세를 이어오고 있고, 최종전에서 우승하면 완벽한 시즌 피날레를 장식하게 된다.

이에 맞서 국내 GT 클래스 최강자로 꼽히는 정경훈(비트알앤디)이 깜짝 출전해 긴장감을 더한다. 정경훈은 '슈퍼레이스' GT 클래스에서 시리즈 챔피언 7연패를 달성한 국내 최강자다. 정경훈은 "인제마스터즈 내구 대회에 참가하게 돼 매우 흥분된다. 루키답게 내구레이스에 대해 많은 것을 배우며 레이스 자체를 즐기고 싶다"라고 밝혔다.

최종전에서는 INGT1 클래스 외에도, 가장 빠른 랩 타임 경쟁을 펼치는 금호 BMW M 클래스도 진행된다.

모든 경기는 인제스피디움 유튜브 채널과 스포츠 전문채널 STN 스포츠를 통해 생중계 되며, 현장 관람은 무료 개방된다. 관람객들은 레이스 외에도 카트, RC카 체험, 오프로드 파쿠르 체험 등 다양한 프로그램을 즐길 수 있어 가족 단위 방문객에게도 특별한 경험을 제공할 예정이다.

인제스피디움 이정민 대표는 "최종전을 포함한 올 시즌 대회를 토대로 '인제 마스터즈 시리즈'를 분석하고 발전시켜 국제적인 대회로 성장시켜 나가겠다"며 "참가팀과 드라이버, 관계자, 팬 여러분들의 많은 관심과 성원을 부탁드린다"고 말했다.


남정석 기자 bluesky@sportschosun.com

