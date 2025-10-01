대한MMA총협회, 대한체육회 가입 요건 맞춰 아시안게임 모든 채비 완료

|
대한MMA총협회가 대한체육회 가입 요건을 맞추며 내년에 있을 아시안게임 출전 준비를 완료했다.
정문홍 회장은 "아시안게임 MMA 종목을 주관하는 곳은 아시아MMA협회다. AMMA에서 처음부터 지금까지 활동한 협회는 대한MMA총협회가 맞다. 내가 처음부터 회장의 이름으로 가서 몇 년간 선수권대회와 심판 교육을 치렀고, 대한민국에서 유일하게 AMMA심판위원회(ITO) 소속이며 심판을 교육할 수 있는 강사 자격을 갖춘 사람이 대한MMA총협회의 양서우 심판위원장이다. 대한민국 MMA계에서 몇 년간 내가 아닌 누가 이 일을 직접 했다는 말인가. 이것은 팩트다"라고 말했다.
이어 "현재 대한체육회 기준에서는 17개 시·도 체육회에 3개 이상 가입된 협회가 대한체육회에 가입이 된다. 대한MMA총협회는 3개가 이미 가입이 되어 있어 대한체육회 가입 조건을 완료한 상황이다. 전북특별자치도, 제주특별자치도, 강원특별자치도가 가입돼 있고 현재 진행 중인 곳이 몇 군데 더 있다"라고 말했다.
권인하 기자 indyk@sportschosun.com