'PBA 국내선수 강자 3인방' 조재호-강동궁-최성원, 나란히 64강 진…

'PBA 국내선수 강자 3인방' 조재호-강동궁-최성원, 나란히 64강 진출

기사입력 2025-10-23 09:26


조재호. PBA제공

프로당구 PBA 무대에서 뛰는 국내 선수 중 명실상부 '강자 3인방'라고 할 수 있는 조재호(NH농협카드) 강동궁(SK렌터카) 최성원(휴온스)이 모두 무난하게 64강에 안착했다.

이들 강자 3인방은 22일 경기도 고양시 '고양 킨텍스 PBA 스타디움'에서 열린 프로당구 2025~2026시즌 6차투어 '휴온스 PBA-LPBA 챔피언십' PBA 128강 1일차 경기에서 모두 완승을 거뒀다. 조재호는 이희진을 세트스코어 3대0으로 제압했고, 강동궁과 최성원도 각각 김봉철과 김성민2를 3대0으로 돌려세웠다.

이번 시즌 준우승만 2회를 기록한 조재호는 128강에서 와일드카드 이희진을 상대했다. 1세트에 5-10으로 끌려가던 조재호는 곧바로 하이런 6점을 날리며 11-10으로 전세를 뒤집었다. 이어 7이닝 째 2점, 8이닝 째 1점, 10이닝 째 1점을 추가하며 15-11로 세트를 따냈다. 2세트는 접전 끝에 15-12로 조재호가 따냈다. 3세트는 일방적이었다. 조재호가 뱅크샷 3개를 포함해 11점을 한번에 쓸어담으며 결국 8이닝 만에 15-7로 경기를 끝냈다.


강동궁. PBA제공
강동궁은 과거 휴온스에서 3시즌간 활약한 김봉철을 128강에서 만났다. 역대 전적은 1승1패 동률. 3번째 맞대결에서 강동궁이 웃었다. 1세트는 16이닝까지 가는 장기전 끝에 15-11로 강동궁이 선취했다. 강동궁은 2세트 5-5로 동점에서 맞이한 5이닝 때 하이런 10점을 기록하며 그대로 15-5로 세트를 끝냈다. 3세트 5-6으로 끌려가던 강동궁은 7이닝부터 12이닝까지 5이닝 연속 득점을 성공하며 15-9(11이닝)로 이기며 다음 라운드에 올라섰다.

최성원은 김성민2를 상대로 1세트를 15-5(6이닝), 2세트를 15-3(5이닝)으로 이기며 빠르게 두 세트를 선취했다. 3세트엔 김성민2이 14-11로 먼저 매치포인트를 달성했지만, 최성원은 8이닝째 3점을 올리며 14-14 동점을 만들었고, 9이닝째 남은 1점을 마무리하며 세트스코어 3-0 승리를 완성했다. 최성원은 이날 애버리지 2.250을 기록하며 이날 출전한 선수 중 애버리지 전체 1위에 올랐다.


최성원. PBA제공
한편, 이번 시즌 3차투어(NH농협카드 채리티 챔피언십) 우승자 모리 유스케(일본·에스와이)와 4차투어(SY 베리테옴므 챔피언십) 우승자 이승진은 각각 최경준과 홍종명을 상대로 승부치기 끝에 승리하며 64강 진출을 확정했다. 이밖에 이상대(휴온스) 김재근(크라운해태) 최원준(에스와이) 로빈슨 모랄레스(콜롬비아·휴온스) 김종원(웰컴저축은행) 엄상필(우리금융캐피탈) 등이 128강에서 승리했다.

이날 함께 진행된 LPBA 32강에선 '시즌 1위' 김가영(하나카드)가 팀동료 사카이 아야코(일본·하나카드)를 세트스코어 3-0으로 완파했다. '캄보디아 특급' 스롱 피아비(우리금융캐피탈)는 정수빈(NH농협카드)을 상대로 승부치기 끝에 16강 진출에 성공했다. 세트스코어 2-2 상황에서 펼쳐진 승부치기에서 선공인 정수빈이 먼저 3점을 기록했지만, 후공인 스롱이 4점을 몰아치며 극적인 승리를 따냈다. 김민아(NH농협카드) 백민주(크라운해태) 이신영(휴온스) 임경진(하이원리조트) 등도 16강 무대에 올랐다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

