'韓 3쿠션 간판' 조재호 '차세대 기수' 김준태 완파하고 16강 진출
|
|
|조재호. PBA제공
'한국 3쿠션 간판' 조재호(NH농협카드)가 차세대 기수 김준태(하림)를 완파하고 PBA 16강에 진출했다.
조재호는 4일 경기도 고양시 '고양 킨텍스 PBA 스타디움'에서 열린 프로당구 2025~2026시즌 8차투어 '하림 PBA-LPBA 챔피언십' PBA 16강서 김준태를 상대로 세트스코어 3-0으로 완승했다.
조재호는 매 세트 장타를 터트리며 김준태의 기세를 끊었다. 1세트 1이닝부터 7점 장타를 쳐내며 7-1로 앞서나간 조재호는 3이닝부터 3-3 연속 득점으로 13-3까지 격차를 벌렸다. 김준태가 6이닝째 6점을 올려 9-13까지 따라갔지만 조재호는 6이닝째 남은 2점을 마무리, 15-9로 1세트를 따냈다.
조재호는 2세트 1이닝부터 9-3-1 연속 득점으로 13-0으로 달아났다. 김준태는 3이닝부터 6-5-1 연속 득점을 통해 12-13 1점차까지 쫓았지만 조재호는 3이닝 연속 공타 이후 7이닝째 뱅크샷으로 15-12로 승리, 2세트까지 가져갔다. 3세트에 조재호는 공타 없이 6이닝 만에 15-5로 이기며 세트스크어 3-0 완승을 만들었다.
'헐크' 강동궁(SK렌터카)은 방정극을 상대로 빈틈없는 경기력으로 세트스코어 3-0 승리를 거뒀다. '승부사' 최성원(휴온스)은 '베트남 강자' 응우옌꾸옥응우옌(하나카드)을 3-1로 제치고 16강 티켓을 거머쥐었다. 4차투어(SY 베리테옴므 챔피언십) 우승자 이승진은 풀세트 접전 끝에 선지훈(우리금융캐피탈)을 제압하고 16강에 올랐다.
|
|
|강동궁. PBA제공
스페인 강호들 중에선 다니엘 산체스(웰컴저축은행)와 하비에르 팔라손(휴온스)이 각각 황형범과 아드난 윅셀(튀르키예)을 세트스코어 3-1로 돌려세우고 16강 대열에 합류했다. 반면 다비드 마르티네스(크라운해태)는 박주선에 세트스코어 2-3으로 가로막혀 16강행이 좌절됐다.
이밖에 조건휘(SK렌터카) 엄상필 강민구(이상 우리금융캐피탈) 응오딘나이(베트남·SK렌터카) 모리 유스케(일본·에스와이) 로빈슨 모랄레스(콜롬비아·휴온스) 김현우(NH농협카드) 신대권 임완섭이 16강 진출을 확정했다.
이날 함께 진행된 LPBA 8강에선 김예은(웰컴저축은행)이 '캄보디아 특급' 스롱 피아비(우리금융캐피탈)를 풀세트 접전 끝에 승리, 시즌 2번째 준결승 진출에 성공했다. 김예은은 김민아(NH농협카드)와 준결승에서 맞붙는다. 김민아는 김민영(우리금융캐피탈)을 3-1로 제압했다.
|
|
|김예은. PBA제공
또 다른 준결승 대진은 김보미(NH농협카드)-강지은(SK렌터카)의 맞대결로 성사됐다. 김보미와 강지은은 각각 히다 오리에(일본·SK렌터카)와 최연주를 세트스코어 3-1로 이기고 준결승 무대에 합류했다.
대회 7일차인 5일에는 PBA 16강과 LPBA 준결승 일정이 펼쳐진다. 오후 12시부터 네 번에 나눠 PBA 16강이 진행되며, 오후 2시30분에는 김보미-강지은, 김민아-김예은의 LPBA 준결승 경기가 열린다.
이원만 기자 wman@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.