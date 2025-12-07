'행운의 키스가 우승을 불렀다' 원년 강호 강지은, 4년 만에 통산 세 …

강지은이 2025~2026시즌 8차투어 하림 LPBA챔피언십에서 김민아를 꺾고 우승을 차지한 뒤 우승컵에 키스하고 있다. 사진제공=PBA
'승리의 여신'이 보낸 키스가 강지은을 향했다.
'LPBA 원조 강호' 강지은(SK렌터카)이 4년만에 통산 세 번째 우승컵을 들었다. 우승까지 한 점을 남겨두고 나온 '행운의 키스'가 강지은을 우승으로 이끌었다.
강지은은 6일 경기도 고양시 '고양 킨텍스 PBA 스타디움'에서 열린 프로당구 2025~2026시즌 8차투어 '하림 PBA-LPBA 챔피언십' LPBA 결승에서 김민아(NH농협카드)를 상대로 풀세트 접전 끝에 세트스코어 4대3(11-9, 11-4, 11-1, 3-11, 9-11, 7-11, 9-8)으로 승리했다.
이로써 강지은은 지난 2021~2022시즌 3차투어(휴온스 챔피언십)에서 스롱 피아비(캄보디아·우리금융캐피탈)를 꺾고 정상에 선 이후 무려 4년 14일만에 왕좌에 복귀했다. 통산 세 번째 우승을 차지한 강지은은 우승상금 4000만원을 더해 누적 상금 1억원(1억2481만원)을 돌파했다.
프로당구 원년 멤버인 강지은은 출범 시즌인 2019~2020시즌 네 번째 대회만에 우승했다. 곧바로 다음 시즌엔 3차투어(휴온스 챔피언십)에서 우승, 6차전(NH농협카드 챔피언십)에서 준우승을 하는 등 '원조 강호'로 활약했다. 그러나 최근 세 시즌 동안 우승과 인연을 맺지 못하는 슬럼프를 겪었다. 번번이 결승 문턱 앞에서 고배를 마셨다.
하지만 이번 대회서 직전투어 우승자 이미래(하이원리조트) 백민주(크라운해태) 김보미(NH농협카드) 등을 차례로 꺾은 데 이어 '시즌 랭킹 3위' 김민아마저 무너뜨리며 다시 한번 우승컵을 들었다.
강지은. 사진제공=PBA
결승전 첫 세트부터 강지은과 김민아의 실력이 팽팽하게 맞섰다. 역전에 재역전이 거듭됐다. 6이닝까지는 6-5로 강지은이 앞섰으나 김민아가 7이닝 째 뱅크샷을 포함한 4득점으로 9-7로 역전했다. 그러자 강지은이 곧바로 다음 공격 이닝 때 3득점하며 10-9로 재역전에 성공한 뒤 10이닝 째 남은 1득점을 채워 11-9로 기선을 잡았다.
접전 끝에 첫 세트를 따내자 강지은의 큐가 한층 날카로워졌다. 강지은은 2세트 2이닝에서 5득점을 추가한 뒤 7이닝에서 또 한번 뱅크샷 두 방으로 5득점을 뽑아내며 10-4로 격차를 벌린 후, 8이닝 째 11-4로 세트를 마무리했다. 이어진 3세트 역시 하이런 8점을 앞세워 단 3이닝만에 11-1로 승리하며 세트스코어 3-0으로 김민아를 압도했다. 우승까지 단 한 세트만 남겨놨다.
강지은이 우승까지 단 한 세트만 남겨놓게 된 상황. 그런데 이때부터 김민아의 투지가 활화산처럼 터져나오며 명승부가 연출됐다.
김민아. 사진제공=PBA
김민아는 4세트에서 강지은이 3점에 발이 묶이자 꾸준히 점수를 쌓으며 7이닝 만에 11-3으로 승리해 한 세트를 만회했다. 우승이 코 앞에 다가오자 강지은의 집중력이 흔들린 듯 했다. 김민아는 이 틈을 날카롭게 파고 들었다. 5세트와 6세트를 각각 11-0와 11-7로 연이어 따내며 기어코 승부를 원점으로 돌려놨다.
결국 최종 7세트에서 승부가 갈렸다. 여기서도 팽팽한 접전이 이어졌다. 강지은이 10이닝 째 8-5로 앞섰지만, 이후 두 이닝 동안 공타에 그쳤다. 김민아는 12이닝 째 연속 3득점하며 8-8로 따라잡았다. 승패를 예측할 수 없는 접전이었다.
하지만 '승리의 여신'은 마지막 순간, 오랫동안 우승과 인연을 맺지 못한 강지은을 선택했다. 승리의 여신이 보낸 키스가 강지은에게 꽂히며 우승이 결정됐다.
마지막 13이닝 때였다. 제 1 목적구와 제 2 목적구가 강지은의 수구 맞은 편 양쪽에 늘어섰다. 강지은의 수구는 오른쪽 코너 포켓 쪽에 서 있었다. 전형적인 대회전 배치다. 강지은은 앞쪽 제 1목적구를 먼저 타격하는 앞돌리기 대회전을 시도했다.
사진제공=PBA
그런데 강지은의 수구에 맞은 제 1 목적구가 장쿠션에 맞은 뒤 반대편에 서 있던 제 1목적구를 살짝 치는 '키스' 상황이 발생했다. 미스 샷이었다. 그런데 오히려 전화위복이 됐다. 키스가 나오면서 제2 목적구의 위치가 살짝 앞쪽으로 이동하면서 수구의 진행 방향 쪽으로 움직인 것. 강지은의 수구는 안쪽으로 여섯 번째 쿠션을 맞고 나오며 제 2목적구를 터치했다. 긴 접전이 끝나며 강지은이 4년 여 만에 우승을 차지하는 순간이었다.
강지은은 키스로 우승이 결정되자마자 김민아를 향해 '90도 폴더 인사'를 보냈다. 스스로도 키스 덕분에 행운의 승리를 거머쥐었다는 것을 알았기 때문이다. 김민아는 미소로 화답했다.
강지은은 우승 이후 "이런 식의 우승을 원한 건 아니었지만, 그래도 우승하니까 좋다"면서 "김민아 선수에게 밥을 사겠다"고 말했다. 이어 "(막혔던) 혈을 뚫었으니, 앞으로도 다섯 손가락 안에 드는 선수가 되고 싶다. 팀리그에서도 지금처럼만 한다면 우리 팀이 좋은 성적을 유지할 수 있을 것 같다"고 말했다.