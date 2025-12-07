"女플뢰레 당장의 성적으로 다그쳐선 안돼,더 칭찬해줘야지!" 부산플뢰레월…

최신원 대한펜싱협회장이 6일 국제펜싱연맹(FIE) SK텔레콤 부산여자플뢰레월드컵이 열리고 있는 부산 스포원파크 금정 실내체육관을 찾아 대한민국 국가대표 펜싱 여자 플뢰레 선수, 지도자들을 격려하고 있다.
오하나 여자플뢰레 대표팀 감독과 국가대표 선수들이 국제펜싱연맹(FIE) SK텔레콤 부산여자플뢰레월드컵 현장에서 파이팅을 외치고 있다.
대한민국 여자 플뢰레가 국제펜싱연맹(FIE) 부산 SK텔레콤 여자플뢰레 월드컵에서 아쉬움과 희망을 동시에 봤다.
5~7일 부산 스포원파크 금정실내체육관에서 진행된 2025년 부산 SK텔레콤 여자 플뢰레 월드컵 현장, 세계 1위 리 키퍼(미국), 2위 마르티나 파바레토(이탈리아), 3위 엘레노어 하비(캐나다) 등 톱랭커 포함 총 30개국 193명의 에이스들이 총출동한 가운데 대한민국은 심소은(세계 79위), 박지희(세계 46위·이상 서울시청), 모별이(세계 56위·인천중구청) 등 국가대표 선수들을 포함한 34명의 선수들이 출전했다.
그러나 세계의 벽은 높았다. 개인전서 단 7명이 64강에 올랐고, 박지희, 심소은 등 2명이 32강에 살아남았다. 심소은이 32강서 이번 대회 준우승자 일본의 우에노 유카(세계 5위)에게 6대15로 패하며 탈락했다. 박지희는 '세계 6위' 백전노장 마르티나 바티니(36)와 마주했다. 8-1, 10-3까지 앞서나가며 기선을 제압했지만 압도적 피지컬의 도쿄올림픽 단체전 동메달리스트, '베테랑' 바티니에게 14대15, 뼈아픈 1점 차 역전패 후 눈물을 떨궜다. '여자 플뢰레 황금기'를 이끈 오하나 대표팀 코치도 분루를 삼켰다. 박지희가 한끗차로 패한 바티니는 이날 개인전 우승컵을 들어올렸다.
여자 플뢰레는 2012년 런던올림픽에서 남현희, 전희숙, 정길옥, 오하나가 단체전 동메달을 합작했고, 1998년 방콕아시안게임 이후 2014년 인천아시안게임까자 단체전 5연패 위업을 이룬 펜싱코리아의 대표 종목이다. 그러나 '월클' 선배 들의 잇단 은퇴 후 급격한 위기가 찾아왔다. 여자 사브르, 여자 에페가 올림픽, 세계선수권에서 잇달아 메달을 따며 명암이 엇갈렸다. 대한펜싱협회와 SK텔레콤이 '플뢰레 부활'를 기치로 2023년부터 '안방' 부산 그랑프리, 월드컵 대회를 유치해 어린 선수들에게 국제대회 기회를 제공하는 등 혼신의 지원을 하고 있지만 아직 현장의 변화는 더디다.
부산여자플뢰레월드컵 현장을 찾은 최신원 대한펜싱협회장이 오하나 여자플뢰레 코치와 악수를 하고 있다.
이날 경기장 1열엔 올림픽, 아시안게임, 세계선수권, SK그랑프리에서 선수들을 '직관' 응원해온 최신원 대한펜싱협회장이 어김없이 모습을 드러냈다. 지난달 FIE 수석부회장으로서 바레인 총회 참석 후 부산을 찾았다. 16강 이후 피스트에 한국선수들이 전무한 상황, 최 회장은 선수들을 격려한 후 오하나 코치를 불러 따뜻한 메시지를 전했다. 오 코치는 "회장님께서 장난스럽게 '이렇게 져버리면 어떡하냐'고 하시더니 '미국 선수들이 여자 플뢰레에서 이렇게까지 잘하진 않았는데 지금은 정말 잘한다. 과학적이고 치밀한 훈련과 다함께 열심히 노력한 결과가 나타나는 것이다. 우리도 LA올림픽을 향해서 미국처럼 더 노력해야 한다'고 말씀하셨다"면서 "회장님께서 '할 수 있어? 없어?' 물으시기에 '할 수 있습니다!'라고 답했다"며 '회장님'과의 약속을 귀띔했다.
오 코치는 "황금기를 지낸 선배로서 후배들의 위축된 모습이 맘아프다. 충분히 더 잘할 수 있는 선수들인데…. 저도, 선수들도 부족한 면이 많지만 분명 좋아질 것이라 믿는다"고 했다. "이번 대회가 끝이 아니다. 아시안게임, 올림픽 목표가 있으니, 이렇게도 져보고 저렇게도 져보다 보면 이렇게도 이기고 저렇게도 이기는 날이 꼭 올 것이다. 우리 선수들이 좀더 독기를 품고, 찔리더라도 계속 도전하면 좋겠다"고 바랐다.
사진제공=대한펜싱협회
'대한민국 스포츠 키다리아저씨' 최신원 회장은 플뢰레 선수들을 향한 응원을 아끼지 않았다. "당장 성적이 안나온다고 절대 다그쳐선 안된다. 어깨 두드려주고 더 칭찬해주고 더 잘 지원해줘야 한다"고 강조했다. 이번 대회 기술위원장으로 함께한 '한국계 미국인' 제니퍼 야민 FIE 페어플레이 위원은 "세계 펜싱계를 통틀어도 최 회장님같은 진심 어린 지원은 찾아보기 힘들다. 미국 선수들도 부러워한다"고 했다.
2021년 도쿄올림픽 당시 "도쿄땅에 태극기를!"을 외쳤고, 2024년 파리올림픽 당시 종주국 프랑스의 그랑팔레 1열에서 '펜싱코리아'를 진두지휘했던 최 회장은"파리올림픽을 통해 영원한 강자는 없으며 국가간 선수간 경기력 격차가 빠르게 좁혀들고 있음을 느꼈다. 그 누구도 안심할 수 없고, 한순간의 방심조차 허락할 수 없는 시대"라고 했다. "LA올림픽까지 3년 남았다. 파리올림픽에서 목표를 이룬 선수들은 그 성과에 머물지 말고 조심과 열정으로 더 큰 성과에 도전하길, 아쉬움이 남았던 선수들은 이를 성장의 디딤돌 삼아 더 큰 도약을 이루길, 처음 올림픽에 도전하는 선수들에게는 야무진 노력으로 잠재력을 맘껏 펼치길" 진심으로 응원했다. 최 회장은 "일단 내년 아시안게임이 중요하다"면서 대한펜싱협회와 회장사 SK텔레콤 관계자들에게 "내년 일본에서 열리는 나고야·아이치아시안게임은 국민들의 관심도 클 것"이라면서 "철저히 준비해줄 것"을 각별히 당부했다. 부산=전영지 기자 sky4us@sportschosun.com