'스페인 전설' 산체스, 'PBA 전설'로 우뚝섰다. 26일 만에 2개 …

다니엘 산체스가 7일밤 열린 2025~2026시즌 PBA 8차투어 '하림 PBA 챔피언십' 결승에서 강동궁을 꺾고 우승을 확정한 순간 터진 폭죽에 맞춰 세리머니를 하고 있다. PBA제공
다니엘 산체스(왼쪽)가 7일 열린 2025~2026시즌 PBA 8차투어 '하림 챔피언십'에서 우승을 차지한 뒤 열린 시상식에서 천세기 하림 최고재무책임자로부터 우승 트로피를 받아들고 있다. PBA제공
스페인 3쿠션의 '살아있는 전설' 다니엘 산체스(웰컴저축은행)가 프로당구 PBA 2개 투어 연속 정상을 밟으며 'PBA의 레전드'로 자리잡았다.
산체스는 7일 경기도 고양시 '고양 킨텍스 PBA 스타디움'에서 열린 프로당구 2025~2026시즌 8차투어 '하림 PBA-LPBA 챔피언십' PBA 결승에서 '헐크' 강동궁(SK렌터카)을 상대로 세트스코어 4대2(9-15, 15-9, 15-8, 15-0, 9-15, 15-9)로 승리하고 통산 세 번째 우승 트로피를 들어올렸다.
이로써 산체스는 지난 11월 초 열린 직전 투어 '하이원리조트 챔피언십' 정상에 오른 지 불과 26일 만에 또 하나의 트로피를 들어 올렸다. 더불어 PBA무대 통산 세 번째 우승을 달성했다. 상금 1억원을 더한 산체스는 시즌 랭킹 1위(2억8150만원·33만7500포인트)를 굳게 지켰고 누적 상금 4억원을 돌파, 종전 11위서 6위(4억200만원)로 뛰어올랐다.
지난 2023~2024시즌 PBA에 도전장을 던진 산체스는 세 시즌만에 '역대급' 시즌을 보내는 중이다. 개막전 준우승에 이어 3차투어(NH농협카드 챔피언십) 4강에 올랐고, 지난 6차전부터는 무려 3개 투어 연속 결승에 올랐다. 8개 투어 중 절반이나 결승전에 올라 2회 우승컵을 들었다. 누구보다 빠르게 프로당구에서 새로운 역사를 써 내려가고 있다.
다니엘 산체스가 7일밤 열린 2025~2026시즌 PBA 8차투어 '하림 PBA 챔피언십' 결승에서 맞상대인 강동궁이 지켜보는 가운데 샷을 시도하고 있다. PBA제공
강동궁. PBA제공
반면, 1년여 만에 정상 복귀를 노렸던 강동궁은 4강전까지 애버리지 2점대로 맹활약하며 통산 5번째 우승에 도전했으나 아쉽게 우승 문턱을 넘지 못하고 아쉬움을 삼켰다. 한 대회에서 가장 높은 애버리지를 기록한 선수에게 수여되는 웰컴톱랭킹(상금 400만원)은 64강에서 이재흥을 상대로 애버리지 3.750을 기록한 응우옌꾸옥응우옌(베트남·하나카드)이 수상했다.
결승전 초반 두 세트는 사이 좋게 나눠 가졌다. 첫 세트는 강동궁이 15-9(9이닝)로 따냈고, 2세트에선 산체스가 4이닝 만에 15점을 채워 15-9로 가져갔다.
2세트를 따낸 산체스가 속도를 높였다. 3세트 2이닝째 하이런 11점을 쓸어담아 훌쩍 앞서나간 데 이어, 3이닝 3득점 이후 6이닝에서 남은 1득점을 채워 15-8로 경기를 리드하기 시작했다.
집중력을 찾은 산체스의 날카로운 큐 끝은 4세트에서 최고조에 달했다. 초구를 놓친 강동궁의 실수를 틈타 1이닝 7득점, 2이닝에선 뱅크샷 두 차례를 더해 하이런 8점을 몰아치며 단 2이닝만에 15-0 완승, 우승컵까지 한 걸음을 남겼다.
패배 위기에 몰린 강동궁이 힘을 냈다. 강동궁은 5세트 들어 섬세한 컨트롤로 득점을 쌓아 6이닝에서 하이런 9점을 터트리는 등 13-6으로 앞섰고, 8이닝 2득점을 추가해 15-8, 세트스코어 2-3 한 세트를 추격했다.
다니엘 산체스. PBA제공
그러나 산체스는 더 이상 추격을 허용하지 않았다. 강동궁이 1이닝부터 3이닝 공격까지 9-0으로 앞섰으나 3이닝 공격에서 산체스가 8점으로 맞받아 8-9로 추격했다. 이후 강동궁은 공타, 산체스가 4이닝 5득점과 5이닝 2득점으로 15-9로 마무리, 세트스코어 4-2 우승을 완성했다.
경기 후 산체스는 "매우 기쁘다. 이번 시즌에 4번의 결승전을 치렀고, 다섯 번 4강에 올랐다. 이번 시즌에 좋은 성적을 거둬서 만족스럽고, PBA에 적응을 하고 있는 것 같다"면서 "지금의 성적과 플레이가 어디까지 이어질지 지켜봐야 하겠지만, 지금의 내 경기력에 매우 만족하고 있다"고 밝혔다.
시즌 여덟 번째 투어가 마무리된 가운데, PBA는 내달 3일부터 '킨텍스 PBA 스타디움'에서 '웰컴저축은행PBA 팀리그 2025~2026' 5라운드를 재개한다. 5라운드를 종료한 후에는 곧바로 팀리그 포스트시즌에 돌입, 시즌 최강팀을 가린다.