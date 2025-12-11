"체육인재 양성!새로운 출발,새로운 100년" 전남 장흥 대한민국체육인재…

"체육인재 양성!새로운 출발,새로운 100년" 전남 장흥 대한민국체육인재개발원 개원식[오피셜]

기사입력 2025-12-11 16:57


인재양성, 새로운 출발, 새로운 100년. 점등행사. 사진제공=대한체육회

스포츠꿈나무 기념액자 전달식 사진제공=대한체육회

"새로운 출발, 새로운 100년."

대한체육회가 12월 11일전남 장흥군에서 대한민국체육인재개발원(이하 개발원) 개원식을 개최했다. 개발원은 국가 스포츠 발전을 이끌 핵심 체육인재를 전문적으로 육성하기 위한 종합 교육기관으로, 2022년 착공 이후 2년 만에 이날 개원식을 가졌다. 개발원은 향후 선수·지도자·체육행정가·생활체육 전문가 등 각 분야의 체육인을 대상으로 생애주기 맞춤형 교육체계를 구축해 나갈 계획이다. 안전·인권·윤리 가치를 기반으로 한 필수교육과 디지털 기술을 활용한 미래형 교육환경 도입을 통해 국내 체육교육의 품질과 전문성을 한층 높인다는 목표다. 또한 지역사회와 연계한 교육 생태계 조성, 지역 기반 스포츠 활성화. 전문 인력 배출의 거점 역할을 수행할 예정이다.


김영록 전라남도지사 축사 사진제공=대한체육회
이날 오후 2시부터 개발원 다목적체육관에서 열린 개원식은 '새로운 출발, 새로운 100년'을 주제로 진행됐으며, 유승민 대한체육회장, 김영록 전남도지사를 비롯해 체육계, 지역 주요 인사들이 참석해 개발원의 출범을 축하했다. 유승민 회장은 개원사를 통해 "대한민국체육인재개발원은 모든 체육인의 염원을 담아 설립된 대한민국 최초의 체육인 교육기관으로, 앞으로 체육인뿐 아니라 일반 국민까지 누구나 스포츠 전문 역량을 쌓고 스포츠의 가치를 함께 느끼는 배움과 교류의 장이 될 것"이라고 기대했다.
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

