'충격!中세계1위조 18경기만의 첫패" '스마일듀오'신유빈X임종훈,웃는 …

[스포츠조선 전영지 기자]"임종훈과 신유빈, WTT파이널스 우승 타이틀을 가져간 최초의 한국인."
'세계2위 복식조' 임종훈(한국거래소)-신유빈(대한항공)이 '세계 남녀1위' 중국조에게 18개월 만의 패배를 안기고 월드테이블테니스(WTT) 파이널스 초대 챔피언에 등극했다.
임종훈-신유빈조는 13일 밤(한국시각) 홍콩에서 열린 '왕중왕전' WTT 홍콩 파이널스 2025 혼합복식 결승에서 중국탁구의 자부심, '남녀탁구 세계 1위' 왕추친-쑨잉샤조(세계 3위)를 게임스코어 3대0(11-9, 11-8, 11-6)으로 꺾고 우승했다.
사진출처=WTT
이 경기까지 신-임조는 왕추친-쑨잉샤조를 상대로 6전6패, 절대 열세였다. 파리올림픽 준결승에서 게임스코어 2대4, 올해 도하세계선수권 준결승에서 0대3으로 패했다. 신-임조는 동메달, 신-임조를 넘은 왕추친-쑨잉샤조는 금메달을 목에 걸었다. 그러나 이번 대회 신-임조의 기세는 남달랐다. 리그전 형식으로 열린 예선에서 브라질, 일본, 스페인 에이스조에 한 게임도 내주지 않으며 3연승 1위로 4강에 올랐고, 4강에선 중국 세계1위조 린시동-콰이만을 3대1로 돌려세웠다. 특히 3게임 11-2의 스코어는 지는 데 익숙지 않은 중국에겐 굴욕이었다.
사진출처=WTT
사진출처=WTT
결승전을 앞두고 열린 여자단식 4강에서 쑨잉샤가 발목부상으로 기권하는 '사건'이 발생했다. 쑨잉샤가 100% 컨디션이 아닌 가운데 왕추친이 200% 분전했지만 이미 기세가 오른 '폭풍 케미'의 임종훈-신유빈조를 상대하기엔 역부족이었다. 1게임 왕추친-쑨잉샤가 강력한 출발을 보이며 4-1로 앞섰지만 한국 듀오가 맹추격에 나섰다. 양 팀이 1점 차 리드를 주고받는 대접전 속에 마지막 2점을 한국의 작전이 성공하며 11-9로 승리했다. 2세트 초반 신-임조가 5-1까지 앞서며 손쉽게 승리를 따낼 듯했지만 중국도 물러서지 않았다. 점수 차를 3점까지 좁혔다. 임종훈과 신유빈이 타임아웃을 요청했고, 타임아웃 전후 왕-쑨조가 연속 5득점하며 추격했지만 거기까지였다. 11-8로 마무리했다. 게임스코어 0-2, 3게임 5-6으로 뒤진 상황, 위기의 왕-쑨조가 타임아웃을 요청했지만 이후 오히려 신-임조가 내리 6득점하며 11-6,게임스코어 3대0으로 첫 우승의 역사를 썼다.
사진출처=WTT
사진출처=WTT
사진출처=WTT
'스마일 콤비' 임종훈-신유빈조가 "짜요" 함성이 쏟아지는 홍콩에서 '중국 여자탁구 레전드' 장이닝이 지켜보는 가운데 '난공불락' 만리장성, 남녀 1위로 구성된 왕-쑨조에게 무려 18개월 만에 첫 패배를 안겼다. 6전7기의 승리, 낮에는 린시동-콰이만, 밤에는 왕추친-쑨잉샤를 돌려세우며 중국 안방에서 하루 2번 '만리장성'을 뛰어넘는 기적 승부를 완성했다. WTT 홈페이지도 '신유빈-임종훈이 WTT파이널스에서 우승한 첫 한국인이 됐다'고 대서특필했다. 전영지 기자 sky4us@sportschosun.com