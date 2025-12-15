체육진흥공단, 2025년 불법 스포츠 도박 신고 포상금 총 6억원 지급

기사입력 2025-12-15 12:11


체육진흥공단, 2025년 불법 스포츠 도박 신고 포상금 총 6억원 지급

[스포츠조선 윤진만 기자]서울올림픽기념국민체육진흥공단이 올해 불법 스포츠 도박 신고 포상금으로 상반기 약 3억원을 포함해 총 6억여원을 지급했다고 발표했다.

체육공단은 지난 11월 '2025년 제2차 체육진흥투표권 포상금 지급 심사위원회'를 열고 올 하반기 포상금 대상자를 선정했다. 이 중 불법 스포츠 도박 운영자를 신고한 제보자 1명에게 단일 건 최대인 1억1600만원을 지급했다.

'국민체육진흥법'에 따르면, 불법 스포츠 도박 운영자는 7년 이하 징역 또는 7000만원 이하의 벌금에, 이용자는 5년 이하 징역 또는 5000만원 이하의 벌금에 처할 수 있으며, 사이트 운영자 신고 시 최대 2억원, 이용자·홍보자 신고 시 최대 1천500만원, 스포츠 승부조작 신고 시 최대 5000만원의 포상금을 받을 수 있다.

체육공단 불법대응센터 관계자는 "불법 스포츠 도박 운영자들은 이용자에게 무기명 가입, 텔레그램을 이용한 문의 및 가상화폐(USDT) 유도 등 은밀한 수법을 지속하고 있다."라며, "단속이 힘든 불법 스포츠 도박 근절을 위해 국민 여러분의 자발적 참여와 관심이 필요하다"라고 밝혔다.

불법 스포츠 도박 신고는 '불법 스포츠토토 신고센터'에서 온라인 또는 유선으로 가능하며, 절차 및 포상금 등 자세한 사항도 확인할 수 있다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'심정지 20분' 김수용 "쓰러진 후 사망 판정 받아..영안실 가다가 의식 찾았다"

2.

박나래 '링거이모', 입 열었다 "불법진료 기억 안나...의사·간호사 아니다"

3.

'이나영♥' 원빈, 15년째 활동 없는데.."잘 지내고 있다" 친조카가 밝힌 근황

4.

성유리, 훈남 교수父 근황 공개..여전한 영화배우 비주얼 '깜짝'

5.

추신수♥하원미, 에펠탑 아래 진한 키스..위·아래·옆, 각도도 다양

스포츠 많이본뉴스
1.

[분데스 리뷰]"전설 손흥민도 못 이룬 대업적" '헤더 장인' 이재성, 최강 뮌헨 적지서 노이어 뚫고 시즌 2호골 폭발…김민재와 코리안더비 2-2 무

2.

"작별 타이밍 예술이야" 손흥민, '올해의 탈출상' 수상 확실시…토트넘, SON 고별식 직후 와르르 노팅엄에 0-3 치욕패

3.

'한국 떠나 1181억 잭팟' 류현진 뛰어넘는다…"최악의 선발투수" 혹평 뒤집고 드라마 썼다

4.

깜짝 반전! 프랭크 감독 경질→클롭 부임…토트넘 전 구단주 강력 주장

5.

메이저도 간다던, 최정상급 선수가 어쩌다 FA 미아 위기에...A등급 문제가 아니다

스포츠 많이본뉴스
1.

[분데스 리뷰]"전설 손흥민도 못 이룬 대업적" '헤더 장인' 이재성, 최강 뮌헨 적지서 노이어 뚫고 시즌 2호골 폭발…김민재와 코리안더비 2-2 무

2.

"작별 타이밍 예술이야" 손흥민, '올해의 탈출상' 수상 확실시…토트넘, SON 고별식 직후 와르르 노팅엄에 0-3 치욕패

3.

'한국 떠나 1181억 잭팟' 류현진 뛰어넘는다…"최악의 선발투수" 혹평 뒤집고 드라마 썼다

4.

깜짝 반전! 프랭크 감독 경질→클롭 부임…토트넘 전 구단주 강력 주장

5.

메이저도 간다던, 최정상급 선수가 어쩌다 FA 미아 위기에...A등급 문제가 아니다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.