'빙속 간판' 김민선, 올 시즌 첫 메달 수확→월드컵 500m 동메달..…

[스포츠조선 이현석 기자]빙속 단거리 '간판' 김민선(의정부시청)이 스피드스케이팅 월드컵에서 올 시즌 첫 메달을 수확했다.
김민선은 15일(한국시각) 노르웨이 하마르 올림픽 홀에서 열린 2025~2026 국제빙상경기연맹(ISU) 스피드스케이팅 월드컵 4차 대회 여자 500ｍ 2차 레이스에서 37초83으로 3위를 기록했다. 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽을 위해 경기력을 끌어올리는 김민선은 올 시즌 첫 5위 이내 진입에 성공하며 동메달까지 목에 걸었다.
이번 2차 레이스에는 시즌 내내 압도적인 경기력을 선보인 네덜란드의 펨케 콕이 뛰지 않았으며, 일본의 요시다 유키노가 37초65로 금메달을차지했다. 카야 지오메크-노갈(37초83·폴란드)은 1천분의 1초 단위에서 김민선에게 앞서 은메달을 차지했다.
연합뉴스
김민선은 이번 동메달과 함께 랭킹 포인트도 48점을 추가했다. 총점 222점으로 월드컵 랭킹 11위까지 순위를 올렸다. 월드컵 1차 대회 여자 500ｍ 1, 2차 레이스에서 모두 17위에 그쳤으나 2차 대회에서 13위, 3차 대회에서 7위에 오르더니 이번 대회 1차 레이스 6위, 2차 레이스 3위로 동계 올림픽으로 향하는 여정까지 상승 궤도를 타고 올라가고 있다.
기대주로 꼽히는 이나현(한국체대)은 37초91로 김민선에 이은 4윌르 차지했다. 이나현은 이번 레이스에서 43점을 추가해 총점 254점으로 월드컵 랭킹 4위에 올랐다. 월드컵 1∼4차 대회 순위와 기록으로 배분하는 2026년 밀라노-코르티나 동계 올림픽 스피드스케이팅 여자 500ｍ 출전권을 두 선수 모두 무난하게 따낼 것으로 보인다.
AP연합뉴스
스피드스케이팅은 남녀 500ｍ, 1000ｍ, 1500ｍ의 경우 월드컵 랭킹으로 21명, 기록으로 7명에게 올림픽 쿼터를 주며, 국가당 최대 3명 출전이 가능하다. ISU는 19일 스피드스케이팅 각 세부 종목 월드컵 랭킹과 기록을 합산해 올림픽 출전 선수 명단을 발표한다.
남자부는 500m 2차 레이스에서 구경민(경기일반)이 34초80으로 12위, 정재웅(서울일반)이 35초03으로 16위를 차지했다.
여자 매스스타트에서는 박지우(강원도청)가 8분24초92로 결승선을 통과해 6위에 올랐고, 함께 출전한 임리원(의정부여고·8분27초45)은 18위에 올랐다. 남자 매스스타트에서는 정재웅이 7분47초21로 21위로 레이스를 마쳤다.
남자 500ｍ 2차 레이스 디비전B에서는 조상혁(의정부시청)이 35초06으로 8위, 여자 500ｍ 2차 레이스 디비전B에서는 정희단(선사고)이 38초52로 2위를 차지했다. 남자 매스스타트 디비전B에서는 조승민(동북고)이 8분7초95로 10위를 기록했고, 여자 매스스타트 디비전B에서는 임리원이 8분36초22로 3위에 올랐다.
한국은 스피드스케이팅 1차부터 4차 월드컵에서 모두 메달 수확에 성공했다. 1차 대회에서는 이나현이 여자 500m 2차 레이스에서 동메달, 김준호가 남자 500m 2차 레이스에서 돔메달을 수확했다. 2차 대회에서는 김준호가 남자 500m 1차 레이스 금메달과, 2차 레이스 동메달을 따냈고, 남자 매스스타트에서 정재원이 은메달을 목에 걸었다. 직전 3차 대회에서도 정재원이 다시 한번 남자 매스스타트에서 은메달로 웃었으며, 여자 매스스타트에서 박지우가 동메달을 따내며, 기대감을 끌어올렸다.