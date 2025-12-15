"유승민 회장 공약대로!" 대한체육회 새해 예산 3451억원 23.4%↑…

|
대한체육회의 2026년도 예산이 3451억원으로 확정됐다.
전국소년체육대회 지원도 강화된다. 출전비 단가가 9년 만에 38% 인상돼 1인당 8만2000원에서 11만3600원으로 상향됐다. 신규 종목의 참가 기회도 확대돼 더 많은 학생선수가 대회에 출전할 수 있는 기반이 마련됐다. 또한 2011년 이후 폐지됐던 전국소년체육대회 개회식 예산이 신규 반영됐다. 2026년 부산 대회부터 15년 만에 소년체전 개회식이 부활한다.
최근 개원식을 가진 대한민국체육인재개발원이 2026년부터 본격 운영에 들어가는 만큼 교육 예산이 반영됐다. 지도자·선수 부모를 위한 우수선수 성장지원 교육 4억5000만원, 연령·대상별 특화 역량을 강화하는 생활체육지도자 전문교육 6억원이 편성됐다. 또 선수·지도자·심판의 진로 전환을 돕는 체육인 진로·종목 전환 교육 8억원이 신규 반영되었다. 총 18억5000만원 규모의 교육 사업이 신규·확대 편성된 의미 있는 성과다. 또 내년 메가이벤트가 쏟아지는 스포츠의 해를 맞아 2026 밀라노코르티나동계올림픽, 아이치·나고야하계아시안게임등 주요 국제대회 대비 훈련·파견 지원도 강화된다.
유승민 대한체육회장 취임 일성이자 공약 사항인 지도자 처우 개선, 꿈나무, 학생선수 지원 강화, 은퇴선수 교육 및 복지 예산이 크게 확대된 것이 중요 성과로 꼽힌다. 특히 지난해 문체부와 대한체육회의 갈등 양상 속에 문체부가 직접 운영, 직교부 방식으로 가져간 예산 중 지역자율형 생활체육 관련 예산 등 416억원을 제외한 대부분의 예산이 대한체육회로 다시 이관됐다. 스포츠클럽 디비전(승강제리그) 예산 274억원, 지방체육진흥 예산 172억원이 돌아왔다. 국제대회 메달 포상금 2억8000만원도 대한체육회가 교부하게 됐다.유승민 회장 당선 후 문체부와 관계가 정상화되고 신뢰 관계가 회복되면서 원활한 협업이 이뤄지고 있다는 뜻으로 해석된다. 또 국민체육진흥공단으로 이관됐던 체육인 직업 안정화 지원(은퇴선수 진로 지원) 사업 예산 12억원도 대한체육회로 되돌아왔다. 유소년 학생선수부터 은퇴선수까지 생애주기별 선수관리를 위한 체계적이고 진정성 있는 '원스톱' 지원이 가능하게 됐다. 하지만 지난해 문체부로 이관된 신나는 주말 체육학교 예산 400억원이 전액 삭감된 이후 유승민 회장이 앞장서 추진한 '모두의 스포츠' 평생 건강습관을 위한 방과후 스포츠 '1인1기' 예산 400억원이 교육부 중복 예산으로 분류돼 신규 반영되지 못한 점은 상당히 아쉽다. 대한체육회는 내년 문체부와 협력해 해당 예산 반영을 위한 노력을 이어갈 계획이다.
유승민 대한체육회장은 "현장의 오랜 요구였던 처우 개선과 훈련환경 고도화, 미래 유망주 육성 기반 강화가 이번 예산에 반영됐다"면서 "대한체육회가 책임 있게 사업을 준비하고 집행해, 더 많은 체육인이 현장에서 실질적으로 변화를 체감할 수 있도록 하겠다"는 의지를 밝혔다.
전영지 기자 sky4us@sportschosun.com