'오늘은 임정숙 남편 아닌 선수 이종주!' 이종주, PBA 드림투어 3차전 우승. 1부 복귀 보인다

기사입력 2025-12-17 08:29


'오늘은 임정숙 남편 아닌 선수 이종주!' 이종주, PBA 드림투어 3차…
드림투어 3차전 우승컵을 들어올린 이종주. PBA제공

이종주(50)가 드림투어(2부) 시즌 3차전 우승 트로피를 차지했다.

이종주는 16일 경기도 고양시 '고양 킨텍스 PBA 스타디움'에서 열린 '2025~2026 PBA 드림투어 3차전' 결승전에서 강의주(44)를 세트스코어 3대1(2-15, 15-5, 15-11, 15-10)로 꺾고 드림투어 첫 정상에 올랐다.

드림투어 3차전에서 우승을 차지한 이종주는 상금 1000만원과 랭킹포인트 1만점을 추가, 종전 랭킹 160위에서 3위로 올라서며 차기 시즌 1부 복귀에 가까워졌다.

경기 초반은 박빙이었다. 1세트엔 이정주가 손쓸 틈도 없이 강의주가 5점 장타 2회를 올려 4이닝 만에 15-2로 승리했다. 2세트에는 이종주가 시작부터 6-3 연속 득점으로 9-3으로 앞서갔고, 4이닝부터 3-1-2 연속 득점을 올려 15-5(6이닝)로 승리, 경기를 원점으로 돌렸다.


'오늘은 임정숙 남편 아닌 선수 이종주!' 이종주, PBA 드림투어 3차…
이종주. PBA제공
흐름을 바꾼 이종주는 3세트에도 집중력을 발휘했다. 이종주가 11-4로 크게 앞서던 상황에서 강의주가 5이닝째 6점, 6이닝째 1점을 추가해 11-11 동점을 만들었다. 하지만 이종주는 6이닝째 1점, 7이닝째 3점을 올려 15-11로 3세트까지 승리했다. 이종주는 4세트에도 9-10으로 뒤지던 7이닝째 2점을 더해 11-10으로 역전했고, 8이닝째 남은 4점을 모두 마무리해 15-10로 이겼다. 세트스코어 3-1 이종주 우승.

임정숙(크라운해태)의 남편으로도 알려진 이종주는 2021~2022시즌부터 네 시즌 간 1부투어에서 활약했다. 하지만 2024~2025시즌에는 이렇다 할 성적을 내지 못하면서 큐스쿨까지 미끄러졌고, 큐스쿨에서도 생존에 실패하며 드림투어로 강등됐다.

이번 시즌 드림투어 1차전과 2차전에서도 각각 128강, 512강에 머물며 부진했던 이종주는 이번 투어에선 오성욱, 신동민, 박동준 등 1부투어에서도 활약한 강자들을 차례로 물리치며 우승에 도달했다. 이종주는 PBA 입성 후 처음으로 우승 트로피를 들어올렸다.


'오늘은 임정숙 남편 아닌 선수 이종주!' 이종주, PBA 드림투어 3차…
이종주. PBA제공
이종주는 경기가 끝난 직후 "지난 시즌이 끝나고 당구에 전념할 수 없던 상황이라 2부투어로 떨어질 때 마음을 비우기도 했다. 이번 우승이 너무 기쁘다. 날아갈 것 같다"라면서 "이번 시즌 마지막까지 선수로서 최선을 다해서 경기에 임할 것이다. 다음 시즌 1부투어에 승격한다면, 우승을 목표로 최선을 다해보겠다. 프로당구 선수로 마지막 목표는 1부투어 우승"이라고 당찬 포부를 전했다.


드림투어 3차전을 마친 PBA는 오는 20일부터 4일간 '고양 킨텍스 PBA 스타디움' 등지에서 '2025~2026 PBA 드림투어 4차전'을 개최한다.


이원만 기자 wman@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'유재석 하차 배후 의심' 이이경은 아니라는데…이진호 "거짓이 진실 못 가려"

2.

"'조폭 연루설' 조세호, 이 정도면 은퇴해야" '도라이버3' PD, 아찔한 발언

3.

장영란, '맞고 무시 당할 때' 손 내밀어준 하지원..."고마운게 많아" ('당일배송 우리집')

4.

서유정, 이혼 고백 2년만 재혼 경사 코앞… 축가는 하도권 "빚만 없으면 돼"

5.

'최진실 딸' 최준희, 눈·코→안면윤곽 이어 또 성형 "악플은 그만"

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 떠난 뒤 폭망" 英 BBC 경악! 토트넘 '충격' 수치…'포스테코글루 감독 시절이 더 높았다'

2.

[단독]'조용한 킬러' 연령별 대표팀 핵심 김용학, 포항 스틸러스 '전격' 복귀…'임대 이적'

3.

김하성 때문에 사치세 터졌다! 애틀란타의 간절함 이 정도였다니.. 결국 선을 넘었다

4.

'홈런 1위' 삼성의 통 큰 선행, '최형우 합류+디아즈 잔류' 내년은 4000 돌파? iM뱅크 홈런적립금 3220만원 아동센터 기부

5.

토트넘 또또또 돈 퍼붓는다! '홀란급 공격수' 영입 올인…"골키퍼+플메 영입이 먼저"→우선 순위 따로 있다

스포츠 많이본뉴스
1.

"손흥민 떠난 뒤 폭망" 英 BBC 경악! 토트넘 '충격' 수치…'포스테코글루 감독 시절이 더 높았다'

2.

[단독]'조용한 킬러' 연령별 대표팀 핵심 김용학, 포항 스틸러스 '전격' 복귀…'임대 이적'

3.

김하성 때문에 사치세 터졌다! 애틀란타의 간절함 이 정도였다니.. 결국 선을 넘었다

4.

'홈런 1위' 삼성의 통 큰 선행, '최형우 합류+디아즈 잔류' 내년은 4000 돌파? iM뱅크 홈런적립금 3220만원 아동센터 기부

5.

토트넘 또또또 돈 퍼붓는다! '홀란급 공격수' 영입 올인…"골키퍼+플메 영입이 먼저"→우선 순위 따로 있다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.