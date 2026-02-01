"심석희 생일 축하해" 최민정까지 총출동! 하나로 똘똘 뭉친 韓 쇼트트랙 대표팀...선수단 의료-안전 점검도 '철저'
|사진제공=대한체육회
[스포츠조선 이현석 기자]2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽에 나서는 한국 쇼트트랙 대표팀이 심석희의 생일을 축하하며 하나로 뭉쳤다.
대한체육회는 1일(한국시각) 이탈리아 밀라노 올림픽 선수촌에서 임원 및 선수들이 함께 모여 심석희의 생일(1월 30일)을 축하했다고 전했다.
이 자리에는 이수경 선수단장, 김택수 부단장을 포함해, 황대헌(강원도청), 임종언(고양시청), 김길리(성남시청) 등 선수들도 모여 케이크를 들고 기념사진을 함께 찍었다. 최민정도 함께 자리하며, 생일을 축하했다.
최민정은 지난 2022년 당시 고의 충돌 피해 의혹으로 심석희와 관계가 틀어졌던 바 있다. 두 선수는 이후 대표팀에서 함께 생활을 했음에도, 계주에서 직접 접촉은 없었다. 이런 문제가 한국 쇼트트랙 계주에서 전략적인 아쉬움으로 남을 수밖에 없었다.
하지만 이번 시즌을 앞두고 분위기가 달라졌다. 최민정은 2025~2026시즌을 앞두고 과거의 상처를 덮어두고, 의기투합을 결정했다. 두 선수는 월드투어부터 힘을 합쳤고, 심석희가 최민정을 밀어주며 경기력을 높이 끌어올렸다. 여자 대표팀은 이를 바탕으로 2018년 이후 8년 만에 여자 계주 금메달을 겨냥한다.
|사진제공=대한체육회
최민정은 이번 대회를 앞두고 스포츠조선과의 인터뷰에서 "다 같이 잘해야 하는 책임감이 생긴다. 최대한 도움이 되려고 노력한다"며 "웃으면서 끝내고 싶다. 베이징 때 너무 울었던 기억이 있다. 밀라노에선 웃으면서 잘 끝내고 싶고, 준비한 것만 후회 없이 다 보여주고 싶다"고 밝혔었다.
한편 선수단 임원진도 원팀으로 뭉친 선수들의 컨디션과 현지 적응을 위해 분주한 일정을 소화했다. 이수경 선수단장과 김택수 부단장, 김현철 메디컬센터장, 배중현 의사는 직접 현지 폴리클리닉에 방문해 의료 협조 체계를 확인했다. 원윤종 국제올림픽위원회(IOC) 선수위원 후보의 선거 운동 또한 적극 지원했다.
|사진제공=대한체육회
이현석 기자 digh1229@sportschosun.com
