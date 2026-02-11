韓 쇼트트랙 천만다행! '피 철철 아니고 찔끔!'→"저 괜찮아요" 김길리, 상처 부위까지 보여주며 웃었다[밀라노 LIVE]

[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]'람보르길리' 김길리가 무사히 훈련에 복귀했다. 상처 부위까지 보여주며 상태가 괜찮다고 밝혔다.
한국 쇼트트랙 대표팀은 11일(한국시각) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 진행된 훈련에서 10명 전원이 모습을 드러냈다. 대표팀은 천천히 몸을 풀고 메인 링크 안으로 들어와 훈련을 진행했다.
김길리도 빠지지 않았다. 김길리는 10일 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 혼성계주 준결선 경기에서 치고 나가는 과정에서 먼저 넘어진 미국 선수와 충돌했다. 예기치 못한 상대 선수의 동선에 김길리는 도저히 피할 수 없었다. 부상 문제가 대두됐다. . 김길리가 상대와 충돌하며 부상을 피하지 못했다. 다행히 큰 문제는 없는 것으로 보인다. 대표팀 관계자는 "찰과상이다. 걱정할 상태는 아니다"며 "오른팔이 좀 부었고, 출혈이 있다"고 설명했다.
김길리가 심각한 부상을 당하지 않으며 한국 쇼트트랙은 향후 일정에 큰 문제가 생길 수 있는 위기는 넘겼다. 김길리는 이번 대회에서 혼성계주를 비롯해 여자 3000m 계주와 개인전 모든 종목(500m·1000m·1500m)에 출전하는 핵심 선수다. 올 시즌 월드투어에서 개인전 금메달을 3개나 목에 걸었다. 향후 메달 레이스에서 절대적으로 빠져선 안 되는 존재다.
김길리는 첫 훈련에서 가장 선두에 자리하며 몸 상태에 큰 문제가 없음을 알렸다. 코치의 구호에 맞춰 천천히 한 줄로 행렬을 맞춰 가벼운 스케이팅으로 몸을 풀었다. 김길리는 안정적인 스케이팅으로 흐름을 주도했다. 김길리는 이후 여자 선수들과 함께 남은 여자 3000m 계주 연습에도 몰두 했다. 빠른 스케이팅으로 빙판 위를 내달리며 호흡에 맞춰 계주 훈련을 진행했다.
훈련 이후 국내 취재진과 만난 김길리의 표정에는 미소가 가득했다. 우려했던 모습이 아닌 건강한 모습으로 훈련을 마치고, 취재진 앞에 섰다. 김길리는 상처에 대한 이야기가 나오자, 직접 상처 부위를 보여주며 큰 문제가 없다고 했다. 그는 상처를 보여주며 "민망해 하면 사진이 이상하게 나온다"고 웃었다.
김길리는 이미 검진까지 받으며 상태를 확인했다. 그는 "검진 받았는데 너무 괜찮아서, 치료받고 약만 먹었다"고 했다. 피가 철철 났냐는 물음에는 "찔끔"이라고 답하며 미소를 지었다. "당시에는 충격이 커서 아팠던 거지 몇 시간 지나니까 괜찮았다"고 웃었다. 김길리는 무사히 복귀에 성공하며 오는 13일부터 열리는 여자 500m 준준결선 경기부터 소화할 예정이다.