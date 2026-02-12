中 분노 "역사상 가장 오만한 세리머니", "보기에 최악"...금메달 확정 행동 '비난 폭주'

미국의 스포츠일러스트레이티드는 11일(한국시각) '이탈리아 쇼트트랙 선수가 금메달 획득 후 가장 우스꽝스럽고 오만한 세리머니를 펼쳤다'고 보도했다.
스포츠일러스트레이티드는 '이탈리아 쇼트트랙 선수인 피에트로 시겔은 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽에서 의도치 않게 가장 큰 악당 중 한 명이 되었을지 모른다. 그는 쇼트트랙 혼성 계주에서 금메달을 획득한 이탈리아의 마지막 주자로 나섰다. 이탈리아는 경기 중반부터 선두를 차지했다. 결승선까지 유지했다. 시겔은 다소 거만한 세리머니를 펼쳤다'고 전했다.
로이터연합뉴스
이탈리아는 지난 10일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 혼성계주에서 금메달을 차지하며, 쇼트트랙 종목 첫 번째 메달을 차지했다. 이탈리아의 우승은 큰 화제를 모았다. 전설적인 쇼트트랙 선수 아리아나 폰타나가 홈에서 20년 만에 쇼트트랙 메달을 추가하며 많은 이탈리아 국민과 세계 팬들이 환호를 보냈다.
다만 환호만 쏟아진 것은 아니다. 이탈리아 마지막 주자였던 시겔은 결승선을 통과하기 직전 이탈리아가 크게 앞서자, 갑자기 뒤를 돌아 결승선을 통과하는 세리머니를 선보였다. 그는 뒤따라오는 선수들을 향해 팔을 들어올리며 환호했고, 충격적인 세리머니 사진이 완성됐다.
AFP연합뉴스
시겔은 경기 후 인터뷰에서 "홈 관중을 위해 한 행동이었지, 상대팀에 대한 무례한 행동은 아니었다"고 밝혔다. 다만 스포츠일러스트레이티드는 '고국에서 금메달을 딴 것에 얼마나 기뻐했을지는 이해할 수 있지만, 그의 행동은 마치 경쟁자들을 조롱하는 듯 보여 여러모로 다소 오만해 보인다. 어쨌든 이번 동계 올림픽에서 가장 기억에 남는 사진 중 하나임은 분명하다'고 했다.
당시 경기에서 4위를 기록한 팀은 중국이었다. 일부 중국 팬들은 "보기에 최악이다", "역사상 가장 오만하다", "저런 행동은 보고 싶지 않다" 등의 반응을 내비치기도 했다.