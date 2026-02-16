日 팬들 감동 또 감동! "차준환이 보여준 진짜 스포츠맨십", "당신도 박수받아라"...일본의 마음을 흔든 '한 장면'

나프티뉴스는 '차준환은 프리에서 5위를 차지하는 181.20점을 기록하며 합계점은 273.92. 한국의 남자 싱글로서 역대 최고 순위가 되는 4위 입상을 완수했다'고 전했다.
사진=트위터 캡처
차준환은 14일 이탈리아 밀라노의 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 피겨 개인전 남자 싱글 프리스케이팅에서 기술점수(TES) 95.16점, 예술점수(PCS) 87.04점을 받아 181.02점을 기록했다. 쇼트까지 합산해 273.92점을 기록한 차준환은 출전한 24명 중 4위를 차지했다. 차준환은 개인 역대 올림픽 최고 성적을 달성했다. 2018년 평창동계올림픽에서 한국 남자 싱글 역대 최고 순위인 15위에 오른 차준환은 2022년 베이징 대회에선 5위를 기록하며 기록을 경신했다. 이번 대회에서 한 계단 점프했다.
성적만큼이나, 차준환의 태도도 화제를 모으고 있다. 키스앤크라이존 근처에 자리했던 일부 일본 팬들은 카자흐스탄의 미하일 샤이도로프의 금메달이 확정되자, 가장 먼저 다가와 안아주는 차준환의 모습을 공유했다. 일본 팬들은 '샤이도르프의 메달이 확정된 순간, 그 타이밍에 차준환이 제일 먼저 달려왔다'고 차준환의 태도를 칭찬했다.
14일 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 피겨스케이팅 남자 싱글 프리스케이팅 경기가 열렸다. 연기를 펼치고 있는 차준환. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.14/
그것만이 아니었다. 차준환은 자신의 경쟁자가 될 수 있는 선수의 연기를 보며 박수를 아끼지 않았다. 일본 팬들은 가기야마 유마의 연기에 아낌없이 박수를 보내는 차준환의 모습에 '저것이 진짜 스포츠츠맨십', '당신도 박수 받을 사람'이라며 차준환의 행동을 칭찬했다.
일본의 ntv는 '모두가 금메달을 노리고 많은 선수들이 아쉬움을 느끼면서도 선수 사이의 리스펙도 엿볼 수 있었다'라며 차준환의 행동을 비롯한 남자 싱글 선수 사이의 따뜻한 모습을 조명하기도 했다.