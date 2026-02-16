[밀라노 현장] 금메달 향해 간다...에이스 듀오 최민정+김길리, 1000m 준결승 진출 '노도희는 최하위 탈락'
|15일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 쇼트트랙 여자 1000m 예선이 열렸다. 1위로 준결선 진출한 최민정. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.15/
[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]최민정과 김길리가 금메달을 향해 순항했다. 노도희는 기대 이하의 모습을 보였다.
최민정과 김길리는 16일(한국시각) 이탈리아 밀라노 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 여자 쇼트트랙 1000m 준준결승에서 각 조에서 2위를 기록하면서 준결승에 진출했다. 노도희는 준준결승에서 탈락했다.
1조로 나선 대한민국의 에이스 최민정은 3위로 출발해 아웃코스로 1위로 올라섰다. 아리아나 폰타나(이탈리아)가 막판에 1위로 올라왔지만 최민정은 무리하지 않고 2위 자리를 지켰다. 1분28초752를 기록한 최민정은 2위로 준결승에 진출했다.
하네 데스멧(벨기에), 플로랑스 브뤼넬(캐나다)가 2조에서 준결승에 올랐다. 3위로 들어온 중국의 장추퉁은 알레나 크릴로바를 밀어서 실격처리 됐다. 크릴로바는 어드밴스로 준결승에 올랐다.
3조에 포함된 노도희와 김길리는 엇갈렸다. 김길리는 2위 자리를 잘 지키면서 준결승에 진출했다. 다만 노도희는 후반에 페이스가 급격히 떨어지면서 꼴찌로 들어와 준결승에 올라가지 못했다.
밀라노(이탈리아)=이현석기자 digh1229@sportschosun.com
