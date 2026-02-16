[속보] '1500m 은메달' 황대헌, 500m 예선 충격 탈락...'헝가리 귀화' 문원준은 준준결승 진출[밀라노 현장]
|15일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 쇼트트랙 남자 1500m 결승전. 은메달을 차지한 황대헌. 밀라노(이탈리아)=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2026.02.15/
[밀라노(이탈리아)=스포츠조선 이현석 기자]황대헌이 쇼트트랙 500m 예선에서 탈락했다.
황대헌은 16일(한국시각) 이탈리아 밀라노 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽 쇼트트랙 남자 500m 예선에서 4조로 출전했지만 준준결승에 오르지 못했다.
3위에서 앞지르려고 했지만 계속 시도가 실패했다. 마지막에 발을 내밀었지만 펠릭스 피종(폴란드)에 밀리고 말았다. 41초191로 3위를 기록했다. 3위에서 빠른 기록을 낸 4명의 선수도 준준결승에 오를 수 있지만 다른 조에서 황대헌보다 좋은 기록을 낸 선수가 많아 황대헌의 500m 예선 탈락은 확정됐다.
한편 헝가리로 귀화한 문원준은 3조로 출전해 조 2위로 준준결승에 진출했다.
밀라노(이탈리아)=이현석기자 digh1229@sportschosun.com
