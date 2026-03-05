李 대통령, 동계올림픽 선수단 오찬 "한계를 뛰어넘는 도전, 대한민국의 자부심"→"국민 누구나 쉽게 국제대회 시청하도록 제도 개선"

[스포츠조선 이현석 기자]이재명 대통령이 2026년 밀라노-코르티나 동계올림픽에 참가한 선수단을 초청해 격려 오찬을 진행했다. 이 대통령은 선수단을 격려하며, 시청권에 대한 제도 개선을 약속했다.
이 대통령은 5일 청와대 영빈관으로 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 선수단을 초청해 가진 격려 오찬을 가졌다. 이 대통령은 선수단의 이번 대회 성과에 대해 "한계를 뛰어넘는 도전으로 뜨거운 감동과 자부심을 안겨준 선수단 여러분이 대한민국의 자부심이다. 국가대표 선수 여러분 한 분 한 분이 모두 국민 영웅"이라며 "선수들 덕분에 국민도 어려운 환경 속에서 힘을 얻고 희망을 노래할 수 있었다. 스포츠 정신과 올림픽의 가치를 몸소 보여준 여러분 모두를 국민이 오래도록 기억할 것"이라고 찬사를 보냈다.
한국은 이번 밀라노-코르티나 동계올림픽에서 금메달 3개, 은메달 4개, 동메달 3개를 획득했다. 2개 이상의 금메달이 절실했던 쇼트트랙에서 금메달 2개, 은메달 3개, 동메달 2개를 따내 목표를 충족시켰다. 빙상 외 종목에서의 메달도 노렸다. 설상(스노보드)에서 금메달 1개, 은메달 1개, 동메달 1개로 기대 이상의 성과를 냈다. 2022년 베이징(금메달 2개, 은메달 5개, 동메달 2개)과 비교하면 메달 개수는 1개 늘어났다. 금메달도 하나 늘어나며 종합 성적에서 나아진 모습이었다. 다만 종합 순위는 대동소이하다. 또 하나의 목표였던 '톱10' 진입은 이루지 못했다.
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
선수들에 대한 격려도 잊지 않았다. 스노보드에서 금메달을 따며, 대한민국에 설상 최초 금메달을 안긴 최가온(세화여고)에게는 "두 차례의 실패에도 좌절하지 않고 압도적인 기술을 선보이며 설상 종목 최초 금메달을 획득했다"며 "세 곳의 골절이 있다는데 빨리 회복하길 바란다"고 했다. 최다 메달을 거둔 쇼트트랙 선수단에는 "압도적인 경기력을 전 세계에 다시 입증했다"며 "폭발적인 가속력으로 '람보르길리'라는 별명을 얻은 김길리 선수, 총 7개의 메달로 대한민국 올림픽 최다 메달리스트로 등극한 최민정 선수, 진정한 팀워크의 가치를 보여준 남녀 쇼트트랙 계주 선수 모두 자랑스럽다"고 칭찬했다. 아울러 모든 동계올림픽 관계자와 선수단 임원진, 감독 코치들에게도 "모든 분이 정말로 수고 많으셨다"며 감사의 뜻을 전했다.
인프라 확충 등 선수들을 위한 지원도 예고했다. 이 대통령은 "정부는 여러분이 흘린 땀과 노력이 후회 없는 결과로 이어질 수 있도록 대한민국 동계스포츠 발전을 위한 지원을 아끼지 않겠다"며 "국제규격을 충족하는 동계 종목 경기 시설을 비롯한 훈련 인프라를 지속적으로 확충해 나가겠다"고 강조했다.
시청권에 대한 약속까지 남겼다. 이 대통령은 "우리 국민 누구나 쉽게 국제대회를 시청할 수 있도록 제도를 개선하겠다"며 "여러분이 국민의 더 많은 관심 속에 응원받으며 국제 무대에 설 수 있게 든든하게 뒷받침하겠다"고 했다. 이번 동계올림픽은 방송사 간 올림픽 중계권 재판매 협상 결렬로 JTBC가 단독 중계했다.
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
<저작권자(c) 연합뉴스, 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지>
이 대통령의 격려와 약속 후 선수들의 소감 발표와 정책 제안이 이어졌다. 최가온은 "이번 올림픽을 준비하면서 깨달은 점이 있다. 운동선수는 개인의 노력뿐 아니라 주변의 격려, 함께 땀 흘리는 경쟁자들까지 모두가 만들어가는 것이라는 점"이라며 "혼자 빛나기보다 동계 스포츠와 스노보드를 환하게 비출 수 있는 실력과 인성을 겸비한 좋은 영향력을 가진 선수가 되겠다. 4년 후 올림픽에서도 이 자리에 초청받을 수 있도록 최선을 다하겠다"고 했다.
하반신 마비 위기를 딛고 두 대회 연속 10위 안에 진입한 스켈레톤 간판 정승기(강원도청)는 "국군체육부대에 동계종목 팀이 없어 많은 선수가 훈련을 중단한 채 입대하는 현실에 놓여 있다"며 "국방의 의무와 국가대표의 사명을 함께 이어 나갈 수 있는 최소한의 기반을 마련해 주시길 부탁드린다"고 했다.
쇼트트랙 2관왕을 달성한 김길리(성남시청)는 건배사를 통해 "이번 올림픽을 준비하며 '노력은 결코 배신하지 않는다'는 말을 가슴에 새기고 매일 새벽 빙판을 달렸다"며 "지쳐 쓰러질 때 다시 일어설 용기를 준 선후배 동료들, 보이지 않는 곳에서 밤낮으로 헌신해 준 코칭스태프, 그리고 무엇보다 든든한 버팀목이 되어주신 대한민국이라는 이름이 있었기에 이 자리에 서 있을 수 있었다"고 했다.
이어 "이번 오찬이 우리가 하나임을 다시 한번 확인하고 대한민국 스포츠의 더 밝은 미래를 약속하는 소중한 시간이 되길 소망한다"며 "저도 이번 대회의 영광에 안주하지 않고 대한민국 국가대표라는 자부심을 가슴에 품고 더 겸손하게 다음 레이스를 준비하겠다"고 다짐했다.