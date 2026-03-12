국민체육진흥공단, 2026년 체육인 직업안정 사업 '창업 지원' 대상자 모집

기사입력 2026-03-12 10:34


국민체육진흥공단, 2026년 체육인 직업안정 사업 '창업 지원' 대상자 …

[스포츠조선 윤진만 기자]서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주)이 은퇴 체육인의 진로 불안정성 해소와 경제적 자립 지원을 위한 '2026년 체육인 직업안정 사업'의 일환으로 '창업 지원' 대상자를 모집한다.

'체육인 직업안정 사업'은 '창업 지원', '지도자 연수', '취업 지원(인턴십)' 등 총 3개 분야로 구성돼 있으며, 이번 '창업 지원'을 시작으로 다른 분야도 순차적으로 진행될 예정이다.

'창업 지원'은 총 3개 과정으로 이뤄져 있으며, 그중 첫 번째는 '창업 교육'이다. 총 50명을 선정해 아이템 발굴과 기초 교육 제공 및 1인당 300만원 상당의 시장조사 컨설팅을 지원하고, '창업 보육' 과정에서는 구체적인 사업 계획을 보유한 예비 창업자 40명을 선정해 평균 5000만원의 사업화 지원금과 멘토링을 제공한다.

'창업 점검' 과정은 기존 창업자 중 30명을 선정해 크라우드 펀딩, 브랜딩 등 1인당 800만원 상당의 맞춤형 심화 컨설팅을 지원하며, 올해부터는 1인당 평균 500만원의 사업화 지원금도 추가로 지원받을 수 있어 비즈니스 성장에 큰 도움이 될 것으로 예상된다.

모든 과정은 '체육인 복지 지원 포털'에서 온라인으로 신청할 수 있다. 신청 기간은 12일을 시작으로 '창업 보육'은 4월 26일, '창업 점검'은 5월 10일까지며, '창업 교육'은 모집 정원 충원 시까지(최대 9월초) 신청을 받을 예정이다. 자세한 사항은 체육공단 누리집과'체육인 복지 지원 포털'에서 확인하면 된다.

한편, '체육인 직업안정 사업'은 '체육인 복지 전담 기관'인 체육공단이 체육인의 안정적 사회 진출을 돕기 위해 지난해부터 시행하고 있는 핵심 사업으로, 지난 2월 '체육인 복지법 시행령'의 개정에 따라 지원 대상이 대폭 확대돼 더 많은 체육인이 혜택을 누릴 것으로 기대를 모으고 있다.
윤진만 기자 yoonjinman@sportschosun.com

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

기안84 "'나혼산' 이렇게 될 줄 몰라...자꾸 눈치 보며 살게 돼"

2.

'우지원 딸' 우서윤, 美대학 미술전공+우아한 비주얼…초강력 '메기녀' 등극

3.

임미숙, ♥김학래 폭로 "빚 12억인데 포르쉐 팔아 성형수술"

4.

"담요 두르고 등장" 고윤정, 샤넬쇼 퇴근길 논란.."프로의식 없다" 지적

5.

'김연아♥' 고우림, '만삭 임산부' 절망적 상황에 울컥 "희망 없어 힘겨웠을 듯" (꼬꼬무)

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]'트럼프 웃기지마' 이란, 북중미월드컵 불참 선언! "미국은 이란 국민 수천명 죽이고 최고지도자도 암살"

2.

"미국 8강 진출 확정" 실언한 미국 감독 맹비난…'사상 초유' 1라운드 탈락→데로사 평생 '꼬리표'

3.

"꿈만 같았다. 대만 사랑해" 한국은 "돌아가" 했는데… WBC '영웅' 따뜻한 환대 속 미국행

4.

'저런 선수가 동료라니' 파나마 '내분' 충격, 아직 비행기 못 끊은 에이스, 개막 보다 '마상' 이 문제

5.

"웰컴, 팀 코리아!" 마이애미 입성 류지현호, '전용 통로 입국→사이드카 경호' 초특급 대우 받았다

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]'트럼프 웃기지마' 이란, 북중미월드컵 불참 선언! "미국은 이란 국민 수천명 죽이고 최고지도자도 암살"

2.

"미국 8강 진출 확정" 실언한 미국 감독 맹비난…'사상 초유' 1라운드 탈락→데로사 평생 '꼬리표'

3.

"꿈만 같았다. 대만 사랑해" 한국은 "돌아가" 했는데… WBC '영웅' 따뜻한 환대 속 미국행

4.

'저런 선수가 동료라니' 파나마 '내분' 충격, 아직 비행기 못 끊은 에이스, 개막 보다 '마상' 이 문제

5.

"웰컴, 팀 코리아!" 마이애미 입성 류지현호, '전용 통로 입국→사이드카 경호' 초특급 대우 받았다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.