女 핸드볼 SK슈가글라이더즈, H리그 여자부 '최초' 3년 연속 통합 우승

사진제공=한국핸드볼연맹

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[스포츠조선 김가을 기자]SK슈가글라이더즈가 여자 핸드볼 최초로 3년 연속 통합 우승을 완성했다.

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SK슈가글라이더즈는 4일 서울 올림픽공원 핸드볼경기장(티켓링크 라이브 아레나)에서 열린 삼척시청과의 '신한 SOL뱅크 2025~2026 핸드볼 H리그' 여자부 챔피언결정(3전2승제) 3차전에서 30대25로 이겼다. SK슈가글라이더즈는 챔프 1차전 패배 후 2, 3차전을 내리 잡아 역전 우승을 달성했다. H리그 정규리그 사상 최초로 21전 전승 우승한 SK슈가글라이더즈는 3년 연속 통합 우승을 차지했다. 반면, 3년 만에 정상 탈환을 노린 삼척시청은 챔프 1차전에서 그동안 정규리그와 챔프전에서 SK슈가글라이더즈에 당했던 10연패 사슬을 끊었지만 뜻을 이루지 못했다.

운명의 마지막 경기였다. 삼척시청이 약속된 패턴 플레이로 SK슈가글라이더즈의 수비를 무너뜨리고 17-14로 전반을 마쳤다. 그러나 후반 들어 SK슈가글라이더즈가 강경민의 연속 4득점으로 순식간에 추격하며 분위기가 바뀌었다. SK슈가글라이더즈는 골키퍼 박조은의 선방쇼까지 묶어 기세를 올렸다. 박조은은 이연경, 김민서, 김보은의 결정적인 슛을 연달아 막아내는 등 이날 세이브 14개를 기록했다. SK슈가글라이더즈는 경기 종료 5분여를 남기고 25-22로 앞선 상황에서 연속 득점을 기록하며 승리를 확정했다. 강경민과 강은혜가 9점씩 책임졌고, 최지혜가 8점으로 뒤를 받치며 승리를 합작했다.

챔프전 최우수선수(MVP)로 선정된 강은혜는 "타이밍이 맞지 않는 부분은 서로 얘기하면서 풀어낸 것이 결과로 이어져 기분 좋다"고 말했다. 김경진 감독은 "통합 우승 3연패를 달성해서 정말 기분 좋다. 선수들이 어려운 상황에서 자기 역할을 잘 해줘서 좋은 결과를 얻을 수 있었다. 여자부 최초로 통합 3연패를 달성한 선수들이 자랑스럽다"고 했다.

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김가을 기자 epi17@sportschosun.com