'AI 스포츠 과학+스포츠한의학' 유소년 축구선수 분석 솔루션 'MPS' 출시

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AI 기반 스포츠 솔루션 스타트업 (주)주니어골든에이지가 AI 스포츠 과학과 스포츠 한의학을 결합한 혁신적인 유소년 축구선수 성장 잠재력 분석 솔루션 'MPS(Mental, Physical, Stage of growth)'를 공식 런칭했다.

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기존의 유소년 선수 평가가 지도자의 경험과 감에 크게 의존했다면, MPS는 스포츠과학과 스포츠한의학 데이터를 바탕으로 선수의 성장 흐름을 보다 객관적으로 이해할 수 있는 리포트를 제공한다.

대한민국 유소년 축구 현장에서는 여전히 많은 학부모와 지도자가 아이의 성장 속도, 부상위험, 경기 중 심리적 흔들림에 대해 충분한 정보를 얻지 못한 채 중요한 결정을 내려야 한다. MPS는 해온한의원 스포츠클리닉 이정욱 대표와 리본CORP 김학인 대표가 함께 기획·개발한 유소년 축구선수 성장분석 솔루션이다.

MPS는 '아이의 키가 늦게 크는 것인지', '실제 성장 가능성이 제한적인 것인지', '부상이 단순한 통증인지', '경기 중 긴장과 실수 반복이 일시적 현상인지', '관리가 필요한 심리 패턴인지' 등에 대한 질문에 선수와 학부모가 보다 객관적으로 이해할 수 있는 분석 리포트를 제공하는 것을 목표로 한다. 멘탈 상황에 맞는 코칭 타입, 부상 위험 요인, 성장 흐름 등을 체크, 종합해 선수의 현재 상태와 성장 가능성을 함께 이해할 수 있도록 돕는다. 특히 학부모와 지도자 모두가 활용할 수 있도록 하고 있다.

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MPS 검사는 협약을 맺은 전문 스포츠의학 및 한의학 의료기관에서 진행, 선수 또는 팀 단위로 방문해 초음파 평가, 체성분 검사, 체수분 분석, 심리 검사 등 비침습적 방식의 평가를 받는다. 이정욱 해온한의원 스포츠클리닉 대표는 "MPS는 지금 당장 잘하는 선수를 골라내기 위한 도구가 아니다. 신체 성장이 늦거나 부상으로 어려움을 겪는 선수들이 너무 이른 시기에 가능성을 포기하지 않도록 돕는 성장관리 시스템"이라고 설명했다.

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MPS는 6월 강원도 양구에서 개최되는 '2026 청춘양구 중학교 1학년 축구페스티벌' 현장에서 프로모션을 진행할 예정이다.

박찬준 기자 vanbasten@sportschosun.com