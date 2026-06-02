'아쉽게 패했지만, 준우승이란 좋은 성적' 日, AN 실력에 두 손 두 발 들었다 '접전 벌였지만…韓 안세영 연속 득점하며 승리'

사진=XINHUA-XinHua 연합뉴스

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[스포츠조선 김가을 기자]'세계 최강' 안세영(24·삼성생명)의 실력에 일본도 두 손 두 발을 들었다.

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세계랭킹 1위 안세영은 지난달 31일(이하 한국시각) 싱가포르 인도어 스타디움에서 열린 2026년 싱가포르오픈배드민턴선수권대회(슈퍼 750) 여자단식 결승서 야마구치 아카네(일본·세계 3위)를 게임스코어 2대1(21-11, 17-21, 21-19)로 잡고 정상에 올랐다. 이로써 안세영은 2023, 2024년에 이어 이 대회에서 통산 세 번째 우승컵을 들어 올렸다.

일본 배드민턴 전문 매체 배드민턴스피릿은 1일 '야마구치가 2주 전 태국오픈에 이어 싱가포르오픈에서도 결승에 올랐다. 이번엔 올 시즌 말레이시아오픈과 인도오픈 등의 타이틀을 보유한 안세영과 붙었다. 둘은 마지막 세트에서 일진일퇴의 공방전을 벌였다. 9-9, 13-13, 16-16으로 주도권을 양보하지 않은 채 경기했다. 둘은 치열한 접전을 벌였지만, 마지막에 안세영이 연속 득점하며 승리했다. 야마구치는 아쉽게도 패했지만, 준우승이라는 좋은 성적을 거뒀다'고 보도했다.

사진=XINHUA-XinHua 연합뉴스

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이날 승리로 안세영은 야마구치와의 상대 전적을 18승15패로 벌렸다. 최근 8차례 격돌해 7승 1패를 거두며 압도적인 우위를 이어나갔다. 또한, 안세영은 국제 대회 3회 연속이자 올 시즌 들어 6번째 금메달을 목에 걸었다. 그는 앞서 아시아개인선수권대회(4월), 제31회 세계여자단체선수권대회(우버컵·5월)에서도 연달아 우승했다.

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한편, 안세영은 자타공인 여자 단식 세계 최강이다. 지난해에는 단일 시즌 역대 최다승 타이기록(11승), 단식 선수 역대 최고 승률(94.8％), 역대 최고 누적 상금액(100만3175달러)을 갈아치우며 배드민턴 역사를 새로 작성했다.

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싱가포르오픈에서 정상에 오른 안세영은 2일 개막하는 BWF 월드투어 슈퍼 1000 인도네시아오픈에 출전해 2주 연속 우승을 노린다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com