김대욱 한국스포츠레저 신임대표이사 취임 "혁신 통한 선진 사업모델 구축"[공식발표]

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[스포츠조선 전영지 기자]문화체육관광부 산하 기타공공기관인 한국스포츠레저 김대욱 신임 대표이사

(사진)

가 8일 공식 취임했다.

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김대욱 신임 대표이사는 공개 모집 절차와 한국스포츠레저 이사회 및 주주총회 최종 의결 절차를 거쳐 대표이사로 선임됐다. 임기는 2029년 6월 7일까지 3년이다.

김 대표이사는 삼성영상사업단(현 삼성물산) 방송본부를 거쳐, 2003~2016년 사업자인 스포츠토토(주)에서 일찌감치 체육진흥투표권사업 경력을 쌓아왔다. 이후 아가방앤컴퍼니 상근감사 등을 역임했다.

김 대표이사는 취임사를 통해 "체육진흥투표권사업은 지난 25년간 대한민국 스포츠 발전의 든든한 후원자이자, 스포츠 재정의 주춧돌 역할을 해왔다"면서 "이 사업을 운영하는 한국스포츠레저의 대표이사로서 임직원들과 함께 지속가능한 발전을 이끌어가겠다"고 강조했다.

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이날 취임식에서 김 대표이사는 청렴하고 투명한 공공 경영 체계 확립 체육진흥투표권사업을 통한 안정적 기금 조성 이용자 보호를 통한 건전성 강화 혁신을 통한 선진 사업 모델 구축 등 4대 과제와 함께 공공기관의 공익적 가치를 실현하고 사회적 책임을 충실히 이행하겠다는 뜻을 밝혔다.

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2001년 10월 도입된 체육진흥투표권사업은 사업 개시 이후 현재까지 21조원이 넘는 국민체육진흥기금을 조성, 국내 스포츠 재정 확충에 기여해왔다. 김 대표이사는 앞으로도 한국스포츠레저가 '모두가 즐기는 스포츠' 환경 조성에 중추적 역할을 할 수 있도록 회사를 이끌어 나가겠다는 포부를 밝혔다.

전영지 기자 sky4us@sportschosun.com