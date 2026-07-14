[오피셜]女 피겨 이해인, 프리스케이팅 프로그램 '위대한 개츠비' 완성…"발랄함과 깊은 감정선"

사진제공=디제이매니지먼트

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[스포츠조선 김가을 기자]피겨스케이팅 여자 싱글의 이해인(고려대)이 2026~2027시즌 준비에 속도를 냈다. 쇼트프로그램에 이어 프리스케이팅 프로그램까지 완성했다.

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이해인의 매니지먼트사는 14일 '이해인이 안무가 신예지와 협업을 통해 다음 시즌 연기할 프리스케이팅 프로그램을 완성했다'고 밝혔다.

새 시즌 프리 프로그램은 영화 '위대한 개츠비'의 오리지널 사운드 트랙(OST)의 3곡을 엮어 배경음악으로 사용했다. 크레이그 암스트롱(Craig Armstrong)의 'Magic Tree And I Let Myself Go', 'Buchanan Mansion And Daisy Suite', 라나 델 레이(Lana Del Rey)의 'Young And Beautiful (DH Orchestral Version)'으로 이어진다. 몽환적이면서도 화려하고 애잔한 감성을 담았다.

디제이매니지먼트는 '발랄하고 신비로운 분위기로 시작해 후반부로 갈수록 감정이 점점 깊어지는 구조로 짜였다. 링크 전체를 넓게 활용하는 코레오 시퀀스에서 감정을 쏟아내는 것이 이번 프로그램의 가장 큰 포인트'라고 설명했다.

스포츠조선DB

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이해인은 지난 5월 안무가 베누아 리쇼와 처음 손을 잡고 루드비코 에이나우디 원곡 기반의 '서클스'를 배경음악으로 쇼트 프로그램을 구성했다. 그는 프리스케이팅까지 완성하며 훈련에 매진하고 있다.

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이해인은 "이번 프리스케이팅 프로그램에는 발랄함과 깊은 감정선을 동시에 담아내고자 했다. 코레오 시퀀스에서 링크를 가득 채우는 감정 표현을 보여드리고 싶다"고 말했다.

김가을 기자 epi17@sportschosun.com